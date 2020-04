Nga Sơn: Liên tiếp xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19

Thông tin từ Công an huyện Nga Sơn sáng 14-4 cho biết, các đơn vị chức năng trên địa bàn huyện tiếp tục tăng cường siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát và đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Các trường hợp vi phạm hành chính về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại chợ Hói Đào, xã Nga Liên (Nga Sơn) bị xử lý theo quy định.

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 11 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong thời gian cách ly, giãn cách xã hội, các lực lượng chức năng của huyện Nga Sơn đã có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ từ cấp huyện tới cấp xã. Việc thành lập các chốt kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn các xã, thị trấn đều được triển khai, nghiêm túc, chặt chẽ. Các đơn vị, tổ công tác liên ngành phòng chống dịch COVID-19 bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, vận động người dân trên địa bàn các khu dân cư chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19, còn tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở, cảnh cáo và xử lý nhiều trường hợp vi phạm, nhất là tại các nơi công cộng.

Qua đánh giá, phần lớn người dân trên địa bàn đã chấp hành khá tốt các quy định về phòng chống dịch COVID-19, không có hành vi chống đối các tổ công tác, lực lượng chức năng, tuy vậy vẫn còn một số ít trường hợp chưa chấp hành nghiêm như không đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng, tụ tập đông người… Đã có hàng chục trường hợp vi phạm đã được các lực lượng chức năng nhắc nhở, cảnh cáo. Tất cả các trường hợp vi phạm đều phải viết giấy cam kết không tái phạm và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Các lực lượng chức năng của huyện Nga Sơn tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn

Điển hình nhất là trong ngày 13-4, quá quá trình kiểm tra tại chợ Hói Đào, Công an xã Nga Liên đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp vi phạm quy định không đeo khẩu trang trong khi bán hàng. Ngoài ra, còn có 1 trường hợp vi phạm quy định bị lực lượng công an cảnh cáo. Công an xã Nga Liên cũng đã việc tuyên truyền nhắc nhở tất cả các hộ, cá thể kinh doanh tại chợ Hói Đào thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19 theo đúng sự chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh Thanh Hóa và của huyện Nga Sơn.

Với quyết tâm không để xảy ra tâm lý lơ là, chủ quan, các lực lượng chức năng của huyện Nga Sơn, UBND, Công an các xã, thị trấn tiếp tục siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Mạnh Cường