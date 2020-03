Mở phiên tòa xét xử 5 cán bộ thanh tra nhận tiền hối lộ

Sáng 10-3, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo thành viên đoàn Thanh tra tỉnh về tội “Nhận hối lộ”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo gồm: Lê Mạnh Hà, sinh năm 1962 (Thanh tra viên chính, Trưởng Phòng thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo 3); Nguyễn Thị Cúc, sinh năm 1964 (Thanh tra ngân sách và thuế); Nguyễn Hưng, sinh năm 1976 (Thanh tra viên chuyên về Xây dựng); Dương Văn Bằng, sinh năm 1962 (Chuyên viên, thanh tra ngân sách và thuế); Nguyễn Qúy Diễn, sinh năm 1960 (Thanh tra Ngân sách và Xây dựng).

Các bị cáo Trần Ngọc Tài, sinh năm 1967; Nguyễn Cao Châu, sinh năm 1985 bị xét xử về tội “Đưa hối lộ”; bị cáo Nguyễn Gia Hải, sinh năm 1973bị xét xử về tội “Đưa hối lộ” và tội “Trốn thuế”.

Theo bản cáo trạng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại huyện Thiệu Hóa, đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa bao gồm Lê Mạnh Hà, Nguyễn Thị Cúc, Nguyễn Hưng, Dương Văn Bằng và Nguyễn Qúy Diễn đã lợi dụng vụ, quyền hạn để trục lợi, trực tiếp nhận tiền của 6 đơn vị, doanh nghiệp là Tùng Sâm, Cường Qúy, Hải Lam, Châu Tú Tài, Thanh Thảo và Trường THCS Thiệu Nguyên với tổng số tiền đã nhận là 594 triệu đồng; trong đó có 364 triệu đồng nhận chung cho cả đoàn và 230 triệu đồng nhận riêng cho các thành viên với mục đích bỏ qua hoặc giảm nhẹ sai phạm nhằm tạo lợi ích kinh tế cho các đơn vị, doanh nghiệp bị thanh tra.

Đối với các bị cáo Trần Ngọc Tài, Nguyễn Gia Hải, Nguyễn Cao Châu đã có hành vi thỏa thuận, thống nhất đưa cho đoàn thanh tra với số tiền 300 triệu đồng, 99 triệu đồng và 20 triệu đồng để đoàn bỏ qua hoặc giảm nhẹ sai phạm nhằm tạo lợi ích kinh tế doanh nghiệp.

Toàn cảnh phiên tòa.

Bị can Nguyễn Gia Hải là chủ doanh nghiệp tư nhân Hải Lam đã có hành vi xuất xăng dầu không xuất hóa đơn, không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp, đây là hành vi trốn thuế với số tiền trên 2,2 tỷ đồng.

Hành vi phạm tội nêu trên của các bị can đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, gây thiệt hại đến lợi ích kinh tế của Nhà nước, gây mất trị an xã hội, ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội nên cần phải xử lý nghiêm minh. Các bị can phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi do mình gây ra.

Theo lịch, phiền tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày 10 và 11-3-2020.

Quốc Hương