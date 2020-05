Liên tiếp phát hiện, thu giữ 10 xe ô tô nhập lậu từ Lào về Việt Nam

Hiện nay, tại các cửa khẩu các tỉnh có đường biên giới giáp với Lào như: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị..., tình hình tạm nhập, tái xuất xe ôtô mang biển kiểm soát Lào có chiều hướng gia tăng.

Xe nhập lậu bị lực lượng chức năng Thanh Hóa bắt giữ.

Để phòng ngừa và phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm đối với các hành vi trên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo phòng Cảnh sát kinh tế và Công an các huyện, thị xã, thành phố triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động rà soát, điều tra, xác định các đối tượng lợi dụng việc tạm nhập tái xuất để buôn lậu ôtô từ Lào về về Thanh Hóa. Qua công tác đấu tranh, chỉ tính từ đầu năm 2020 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Cục Hải quan Thanh Hóa liên tiếp phát hiện, thu giữ 10 xe ô tô nhập lậu từ Lào về Việt Nam. Hầu hết các xe bị thu giữ đều là những xe có giá trị cao như: Lexus 570, Toyota Prado, Rangerrover, Mercedes, Toyota Camry…

Kết quả điều tra ban đầu, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ của Cục Hải quan Thanh Hóa thì tất cả 10 xe này đều có dấu hiệu buôn lậu, làm giả thủ tục giấy tờ, nguồn gốc.

Hiện Công an tỉnh và Cục hải quan Thanh Hóa đã tạm giữ 10 chiếc xe ô tô nói trên tiếp tục điều tra, làm rõ các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hành vi buôn lậu xe ô tô để xử lý nghiêm minh trước phát luật.

Thái Thanh