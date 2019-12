Khen thưởng cho Công an huyện Hoằng Hóa về thành tích đấu tranh triệt xóa nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Sáng 30-12-2019, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc-Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã trao thưởng 20 triệu đồng cho Công an huyện Hoằng Hóa về thành tích điều tra, làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng chuyên hack tài khoản facebook của cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Nhật Bản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản....

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng ban chuyên án.

Trước đó, Công an huyện Hoằng Hoá đã phối hợp với công an các quận Thanh Khê, Hải Châu, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng điều tra xác minh làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng: Nguyễn Thanh Đức, sinh năm 1994; Hoàng Giữ Lâm, sinh năm 1998 và Hoàng Anh Tuấn, sinh năm 1994, đều ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng này là hack tài khoản facebook của những người Việt Nam đang lao động, học tập tại Nhật Bản sau đó mạo danh nhắn tin về cho người thân, bạn bè ở trong nước để chiếm đoạt tài sản.

Ghi nhận thành tích xuất sắc trên, Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng cho Công an huyện 20 triệu đồng; Huyện ủy, UBND huyện Hoằng Hóa cũng trao thưởng cho Ban chuyên án 20 triệu đồng.

Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã biểu dương, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo và CBCS Công an huyện Hoằng Hóa trong việc nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ các đối tượng trong chuyên án. Đồng chí Phó Giám đốc cũng yêu cầu Công an huyện cần khẩn trương, phối hợp điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ, sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật, nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm bảo đảm ANTT trên địa bàn tạo được niềm tin đối với Cấp ủy, Chính quyền và nhân dân.

Phạm Hòa