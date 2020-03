Huyện Triệu Sơn tập trung thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phục vụ đại hội đảng bộ các cấp

Để góp phần ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, huyện Triệu Sơn yêu cầu công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) phải được thực hiện đồng bộ tại các cấp, các ngành, đặc biệt, các xã, thị trấn phải xác định tiếp công dân, giải quyết đơn, thư KNTC là nhiệm vụ quan trọng.

Một góc xã Khuyến Nông (Triệu Sơn).

Năm 2019, toàn huyện Triệu Sơn tiếp thường xuyên, định kỳ và đột xuất 124 lượt công dân, trong đó có 4 đoàn khiếu kiện đông người. Cũng trong thời gian trên, toàn huyện tiếp nhận 182 đơn, đủ điều kiện thụ lý 174 đơn, trong đó có 34 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện và 140 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Công tác giải quyết đơn, thư được thực hiện kịp thời, đúng quy định pháp luật. Đáng chú ý, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; gắn công tác tiếp công dân với giải quyết KNTC ngay tại cơ sở. Trong năm 2019, huyện đã tổ chức 6 buổi đối thoại với công dân tại các xã: Vân Sơn, Đồng Thắng, Xuân Lộc, Thọ Vực, Thọ Dân, Minh Châu. UBND huyện đã thành lập hội đồng tư vấn giải quyết KNTC, tranh chấp của huyện; đồng thời ban hành quy chế hoạt động của hội đồng tư vấn cũng như quy chế đối thoại giữa chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn nhằm tăng cường sự đồng thuận, tiếng nói chung giữa cán bộ và nhân dân trong giải quyết đơn, thư KNTC, hạn chế tình trạng đơn, thư vượt cấp, kéo dài. Huyện đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã Đồng Thắng, Thọ Sơn, Thọ Ngọc, Hợp Thắng, Vân Sơn, Thọ Cường, Dân Quyền, Khuyến Nông... tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc theo đúng thẩm quyền.

Quý I-2020, Ban tiếp công dân huyện và các xã, thị trấn đã tiếp 27 lượt công dân, tiếp nhận 47 đơn thư, trong đó có 45 đơn đủ điều kiện thụ lý (6 đơn khiếu nại; 3 đơn tố cáo; 36 đơn phản ánh, kiến nghị, đề nghị). 42/45 đơn thư đã được các cơ quan, đơn vị thụ lý giải quyết (đạt 93,3%). Trong quý I-2020, UBND huyện đã kết thúc và ban hành 6 quyết định giải quyết khiếu nại, 3 kết luận nội dung tố cáo. Đặc biệt, thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 11-2-2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp tiếp công dân, giải quyết KNTC và đảm bảo an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngày 5-3-2020, UBND huyện Triệu Sơn đã xây dựng Kế hoạch số 498/KH-UBND với nhiều nội dung quan trọng, cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết KNTC, hạn chế tối đa các vụ việc công dân khiếu kiện đông người, lên tỉnh và Trung ương, không để phát sinh điểm nóng. Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, phòng, ban trực thuộc UBND huyện và chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức tiếp công dân theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, nhất là vụ việc đã có văn bản chuyển đơn, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan cấp tỉnh, huyện, kịp thời chỉ đạo để giải tỏa những vụ việc bức xúc. Đồng thời, tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để công dân hiểu, thực hiện quyền KNTC theo quy định của pháp luật. Xử lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định của Đảng và pháp luật về những nội dung tố cáo của công dân liên quan đến nhân sự đại hội của Đảng. Các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến khiếu kiện ở các xã, thị trấn, phát hiện sớm để kịp thời ngăn chặn từ xa các đối tượng lợi dụng, kích động, khiếu kiện đông người, gây phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Ông Thành Văn Thăng, Chánh Thanh tra huyện Triệu Sơn, cho biết: Cuối năm 2019, đầu năm 2020, đối với một số vụ việc phức tạp, kéo dài trên địa bàn huyện đã được giải quyết dứt điểm, như: Vụ lấn chiếm đất đai tại xã Đồng Thắng đã được đối thoại, giải quyết dứt điểm; vụ khiếu kiện tại xã Khuyến Nông, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành kết luận thanh tra, quyết định kỷ luật một số tập thể, cá nhân có trách nhiệm liên quan... Trong quý I-2020, trên địa bàn huyện không phát sinh vụ việc đông người, chủ yếu là một số vụ việc khiếu nại về tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Tới đây, Thanh tra huyện phối hợp với Ban tiếp công dân huyện lập tổ công tác kiểm tra việc tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC tại các đơn vị, phòng, ban cấp huyện, các xã, thị trấn trong thời gian diễn ra đại hội đảng các cấp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo xử lý kịp thời đối với những đơn vị không thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Bài và ảnh: Minh Hiền