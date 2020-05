Huyện Thường Xuân: Vận động giao nộp, thu hồi gần 400 súng tự chế

Thường Xuân là huyện miền núi có chung 17km đường biên giới với huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Là địa bàn rừng núi, có đông đồng bào dân tộc sinh sống nên vẫn còn thói quen lưu trữ, sử dụng các loại vũ khí – vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT), đặc biệt là súng tự chế để săn bắn, bảo vệ mùa màng và phục vụ các sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng khác.

Người dân xã Xuân Thắng tự giác giao nộp súng tự chế.

Với phương châm “vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, Công an huyện Thường Xuân đã phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, Bộ đội biên phòng và cấp ủy, chính quyền cơ sở tuyên truyền vận động nhân dân tự giác giao nộp các loại VK–VLN-CCHT. Đồng thời vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại VK-VLN-CCHT.

Do triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp nên công tác thu hồi VK-VLN-CCHT trên địa bàn huyện Thường Xuân đã có nhiều chuyển biến tích cực; ý thức chấp hành pháp luật và các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT của các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt. Chỉ tính từ năm 2019 đến nay, công an huyện Thường Xuân đã thu hồi và vận động nhân dân giao nộp gần 400 khẩu súng tự chế cùng nhiều VK-VLN-CCHT trợ khác. Tuy nhiên, qua công tác rà soát, nắm tình hình, việc tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí tự chế, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong nhân dân vẫn còn, do vậy công tác này cần phải được tăng cường và thực hiện thường xuyên, liên tục.

Công an xã Tân Thành phối hợp tuyên truyền và vận động giao nộp hàng chục khẩu súng tự chế.

Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Công an huyện Thường Xuân cho biết: Do tính chất địa bàn và đặc điểm dân cư, tình trạng sử dụng vũ khí tự chế trên địa bàn huyện Thường Xuân vẫn còn nhiều. Để chấn chỉnh tình trạng này, Công an huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành chỉ thị số 07, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành, trong đó giao cho lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt trong việc quản lý, thu hồi VK-VLN-CCHT. Bên cạnh đó, tiến hành rà soát, lập danh sách các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có đăng ký sử dụng VK-VLN-CCHT để lập danh sách quản lý và kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những sơ hở, thiếu sót, không để xảy ra mất mát, lọt ra bên ngoài. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm chúng tôi kiên quyết sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đình Hợp