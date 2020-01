Huyện Thọ Xuân tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân

Cán bộ và người dân đến tham khảo tư liệu tại phòng đọc sách của UBND xã Thọ Lập.

Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Các cấp, các ngành và địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó, tập trung quán triệt, phổ biến thông tin các quy định mới của Trung ương ban hành, bồi dưỡng nhằm nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên và cán bộ hòa giải cơ sở, thực hiện tốt công tác đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, góp phần giảm các vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Lê Văn Lực, Bí thư Đảng ủy xã Thọ Lập, chia sẻ: Để hoạt động tuyên truyền, PBGDPL đạt hiệu quả, hằng năm, xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền tới các thôn về các chủ trương, chính sách mà tỉnh, huyện và xã đang chuẩn bị triển khai, trong đó có các quy định mới của pháp luật. Cũng nhờ hiểu biết pháp luật, trong những năm gần đây, các vấn đề bức xúc xã hội, vi phạm pháp luật hay tình trạng khiếu kiện vượt cấp, mất đoàn kết trên địa bàn hầu như không còn; các chủ trương của tỉnh, huyện được triển khai hiệu quả... Người dân đã tích cực tham gia các phong trào, hoạt động khác của địa phương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Hoàn thành xã NTM năm 2018, hiện Thọ Lập đang tiếp tục duy trì, củng cố và phát triển bền vững các tiêu chí, giữ vững danh hiệu đơn vị đạt chuẩn NTM; phấn đấu hoàn thành xã NTM nâng cao trong năm 2020 và xã NTM kiểu mẫu trước năm 2025; xây dựng thôn 1 - Yên Trường và thôn 2 - Phúc Bồi hoàn thành tiêu chí thôn kiểu mẫu...

Cũng như Thọ Lập, các xã: Trường Xuân, Xuân Lập, Thuận Minh, thị trấn... luôn chú trọng công tác tuyên truyền, PBGDPL với nội dung, hình thức phong phú. Các địa phương này đã phát huy hiệu quả mạng lưới truyền thanh cơ sở, hoạt động hòa giải, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật... để tuyên truyền, PBGDPL. Đồng chí Dương Thị Hiền, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Thọ Xuân, cho biết: Với phương châm hướng về cơ sở và đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và người dân trong huyện, hằng năm phòng tư pháp đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng và ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL; đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch PBGDPL cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, chú ý củng cố, kiện toàn lại hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, các tổ hòa giải và hòa giải viên cơ sở, tuyên truyền viên pháp luật với 1.689 thành viên của 277 tổ hòa giải cơ sở. Năm 2019, Phòng Tư pháp huyện và các ngành thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã tổ chức 12 hội nghị triển khai các văn bản luật; cấp xã tổ chức hàng trăm hội nghị tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ trên địa bàn.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong vận động nhân dân chấp hành pháp luật; lấy khu dân cư làm địa bàn tổ chức thực hiện phải gắn với nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11); chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; PBGDPL cho các đối tượng đặc thù; tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện đề án PBGDPL. Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL, nhận thức và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của người dân trong huyện được nâng lên đáng kể, điều đó được thể hiện trong công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông, chấp hành Luật Giao thông đường bộ, khai báo tạm trú, tạm vắng, đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi xã hội...

Phan Nga