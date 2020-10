Huyện Thọ Xuân làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở

UBND huyện Thọ Xuân phối hợp với Hội Luật gia tỉnh bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ làm công tác tư pháp và hòa giải viên cơ sở.

Xác định thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở sẽ góp phần tăng cường xây dựng tình đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng, vun đắp sự hòa thuận, hạnh phúc cho từng gia đình và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Thọ Xuân đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác củng cố, kiện toàn tổ hòa giải ở các xã, thị trấn.

Là một trong những thành viên trong tổ hòa giải của thị trấn Thọ Xuân, Thiếu tá Lê Khắc Hà, Trưởng Công an thị trấn Thọ Xuân cùng các thành viên trong tổ hòa giải thị trấn đã tham gia hòa giải thành nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp của người dân trên địa bàn. Thiếu tá Lê Khắc Hà cho biết, trên địa bàn thị trấn hay xảy ra các vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình, dân sự nhỏ... Với phương châm “giải quyết dứt điểm từ cơ sở” các thành viên tổ hòa giải thị trấn đã phối hợp với hòa giải viên các khu phố phân tích khéo léo, giải thích hợp tình, hợp lý, vận động Nhân dân để giải quyết dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh, góp phần làm giảm các vụ vi phạm pháp luật, hạn chế được đơn, thư khiếu nại vượt cấp.

Theo bà Dương Thị Hiền, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Thọ Xuân: Hòa giải viên ở cơ sở là người gần dân, sát dân, hiểu được tâm tư, nguyện vọng của dân, trong quá trình hòa giải họ không chỉ dùng uy tín, đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc mà còn phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nâng cao nhận thức pháp luật và xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong Nhân dân. Vì vậy, ngay từ khi Luật Hòa giải ở cơ sở có hiệu lực thi hành, UBND huyện Thọ Xuân đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở một cách kịp thời, sâu rộng trên địa bàn huyện thông qua tổ chức các hội nghị triển khai trực tiếp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt từ cấp huyện đến các xã, thị trấn; thông qua phổ biến trên hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở; cấp phát tài liệu... Đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn, các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai tại địa phương, đơn vị cho đội ngũ cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn. Trong kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm, UBND huyện đều quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền về Luật Hòa giải ở cơ sở và có văn bản chỉ đạo triển khai các nội dung cụ thể đến các xã, thị trấn. Vì thế, hơn 6 năm qua, huyện đã tổ chức 12 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; mỗi năm huyện mở từ 2 đến 3 lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về hòa giải cho các hòa giải viên. Các xã, thị trấn đã tổ chức 380 hội nghị tuyên truyền Luật Hòa giải ở cơ sở và các nội dung liên quan với gần 95.150 lượt người tham gia. Cấp 810 quyển Luật Hòa giải cơ sở, gần 5.000 tờ rơi liên quan đến hòa giải cho các xã, thị trấn. Tính đến nay, toàn huyện có 274 tổ hòa giải, với tổng số hòa giải viên 1.989 thành viên. Bình quân mỗi tổ hòa giải có từ 5 đến 7 hòa giải viên là những người có uy tín, trách nhiệm ở thôn, làng và khu dân cư.

Trong những năm qua, các tổ hòa giải ở cơ sở đã tiếp nhận và tiến hành hòa giải 1.577 vụ việc, trong đó hòa giải thành 1.507 vụ việc, hòa giải không thành 41 vụ việc. Các mâu thuẫn tranh chấp trong Nhân dân phần lớn có nội dung liên quan đến tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình. Hầu hết các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật nhỏ ở các khu dân cư đều được phát hiện kịp thời. Tùy theo tính chất, mức độ của vụ việc, tùy vào nội dung và thẩm quyền giải quyết các tổ hòa giải đã kịp thời gặp gỡ các bên, hướng dẫn, động viên các bên thực hiện theo quy định của pháp luật. Đối với các vụ việc hòa giải không thành đều được hòa giải viên hướng dẫn chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết để tránh tình trạng khiếu nại vượt cấp, khiếu kiện kéo dài trong Nhân dân. Song song với công tác hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp, các hòa giải viên còn tăng cường lồng ghép hoạt động hòa giải với đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao hiểu biết pháp luật, tạo thói quen chấp hành tốt pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn.

Khi nói về những kinh nghiệm trong công tác hòa giải, bà Dương Thị Hiền chia sẻ: Để hòa giải thành công các vụ việc phát sinh ở cơ sở, các hòa giải viên không chỉ có hiểu biết pháp luật và chuyên môn sâu mà còn có tấm lòng nhân ái và thiện tâm. Từ thực tiễn, tất cả các vụ án hòa giải thành đều có phương pháp vận động, đụng chạm đến trái tim, làm thức tỉnh lòng cao thượng, sự vị tha, sẵn sàng chia sẻ, cảm thông của các bên tranh chấp, từ đó có được sự thành công. Quan trọng hơn nữa là nơi nào có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của cấp ủy đảng, chính quyền, có sự phối hợp tốt giữa ngành tư pháp, công an và MTTQ thì ở đó hoạt động công tác hòa giải có nhiều thuận lợi.

“Có thể khẳng định, hòa giải thành mang lại nhiều ý nghĩa sâu sắc, không chỉ hàn gắn những xích mích, mâu thuẫn phát sinh, mà còn tăng cường sự hiểu biết, tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, thắt chặt tình cảm, góp phần vào sự bình yên, ổn định, giảm bớt gánh nặng cho chính quyền cơ sở, góp phần cho phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội các địa bàn dân cư. Vì vậy, thời gian tới, huyện Thọ Xuân tiếp tục tăng cường triển khai, tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải thông qua nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng để từng bước đưa pháp luật hòa giải vào cuộc sống, thường xuyên quan tâm đến công tác củng cố, kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải ở cơ sở, xây dựng ý thức “sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” trong Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ngày càng vững mạnh, trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị được đảm bảo và giữ vững” – bà Dương Thị Hiền cho biết.

Lê Nhân