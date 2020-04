Huyện Nông Cống: Xử lý 134 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ công an và UBND tỉnh, trong những ngày qua Công an huyện Nông Cống đã duy trì đảm bảo quân số thường trực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch COVID-19.

Các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào huyện.

Ngoài việc tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh tại đơn vị, công an huyện còn phân công, bố trí cán bộ chiến sĩ các đội công tác theo từng địa bàn, lĩnh vực phụ trách trực tiếp phối hợp với công an các xã, thị trấn tiến hành rà soát từng nhà, từng hộ dân ở các thôn, xóm trên địa bàn các xã, thị trấn để lập danh sách những người đã tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần với các bệnh nhân từ ổ dịch của Bệnh viện Bạch Mai để phân loại sàng lọc, áp dụng biện pháp cách ly phù hợp. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, nhất là ban đêm nhằm phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm.

Lực lượng công an tại các chốt yêu cầu các phượng tiện dừng lại để thực hiện việc đo thân nhiệt, khai báo y tế.

Riêng 8 chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào huyện, công an huyện đã tăng cường 24 cán bộ chiến sĩ là chỉ huy các đội nghiệp vụ làm tổ trưởng phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự huyện, trung tâm Y tế huyện thực hiện việc đo thân nhiệt, xác định người nghi nhiễm bệnh, xác định lịch trình, khai báo y tế đối với người từ các địa phương khác đến địa bàn huyện. Người trực ở các chốt cũng giám sát quy định phòng dịch của mọi người dân đi lại như phải đeo khẩu trang; phun thuốc khử trùng tất cả các phương tiện ra vào địa bàn.

Các chốt kiểm soát lập biên bản, xử lý những trường hợp vi phạm.

Tính đến ngày 18-4-2020, Công an huyện Nông Cống đã phát hiện, lập biên bản và tham mưu ra quyết định xử phạt cảnh cáo 134 trường hợp không chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh. Trong đó, công an huyện trực tiếp xử phạt 10 trường hợp; công an xã Vạn Thắng xử phạt 29 trường hợp; công an thị trấn xử phạt 19 trường hợp; công an xã Hoàng Giang xử phạt 16 trường hợp…

Quốc Hương