Huyện Mường Lát triển khai hiệu quả Pháp lệnh Biên phòng

Là địa phương có đường biên giới rộng, tỷ lệ hộ nghèo cao, mặt bằng dân trí không đồng đều, các thế lực thù địch luôn lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, lôi kéo truyền đạo trái pháp luật, gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự các địa phương, trước tình hình đó, huyện Mường Lát đã tăng cường đưa Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) vào cuộc sống; nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Lực lượng BĐBP Đồn Tam Chung (Mường Lát) tuyên truyền về an ninh biên giới cho nhân dân bản Suối Phái.

Ngay sau khi Pháp lệnh BĐBP được Quốc hội thông qua, huyện Mường Lát đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt cho lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, xã, thị trấn, các đồn biên phòng; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, nhân dân về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Riêng năm 2019, huyện đã phối hợp với 5 đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn và các lực lượng chức năng, chính quyền các xã biên giới tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật với các nội dung hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào, các văn bản pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, như: Luật Biên giới quốc gia, Luật Phòng, chống ma túy, Nghị định số 34/2014/NĐ-CP về quy chế khu vực biên giới đất liền nước cộng hòa XHCN Việt Nam, Nghị định số 169/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia... được 254 buổi ở 69 bản, với 10.033 lượt người tham gia. Ngoài ra, có 5/5 đồn, 7/7 xã biên giới xây dựng và duy trì tủ sách pháp luật; cấp phát hàng nghìn tờ rơi có nội dung tuyên truyền về Pháp lệnh BĐBP và các văn bản pháp luật có liên quan về công tác quản lý, bảo vệ biên giới... Từ đó, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới trong tham gia, giúp đỡ, phối hợp với BĐBP quản lý, bảo vệ biên giới được nâng cao.

Ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát, cho biết: Trong những năm qua, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Pháp lệnh BĐBP, huyện đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án lớn, như: Đề án “Tăng cường bảo đảm an ninh biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa”; “Phát triển toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội đối với đồng bào Mông”; “Tăng cường cán bộ BĐBP giữ chức phó bí thư đảng ủy các xã biên giới”; “Xóa điểm trắng đảng viên ở các xã biên giới”. Đến nay, huyện đã cùng với các đồn biên phòng xóa được các bản trắng đảng viên, bồi dưỡng kết nạp được nhiều đảng viên là người dân tộc Mông; thành lập mới các chi bộ; củng cố, kiện toàn tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội của những thôn, bản từ yếu kém lên vững mạnh, tạo được chuyển biến tích cực về chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, nhất là địa bàn dân tộc Mông. Đặc biệt, ngay sau khi có Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ ngày 9-1-2015 “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, huyện đã tập trung chỉ đạo các xã biên giới, phối hợp với 5 đồn biên phòng nghiêm túc quán triệt, triển khai sâu rộng, có hiệu quả các phong trào, như: “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn, bản biên giới”, “Kết nghĩa thôn - bản hai bên biên giới”, “Thanh niên xung kích bảo vệ đường biên”...

Ngoài ra, nhờ sự tham mưu và tham gia đắc lực của các đồn biên phòng, huyện Mường Lát đã có được bước đột phá trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; tạo tiền đề quan trọng giúp các đồn biên phòng trên địa bàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh về mọi mặt, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Có thể khẳng định, triển khai hiệu quả Pháp lệnh BĐBP đã góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, giữ ổn định an ninh trật tự địa bàn biên giới. Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến mới, an ninh trật tự, an toàn xã hội và khu vực biên giới còn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định... Theo đó, các lực lượng BĐBP đóng quân trên địa bàn huyện sẽ tăng cường triển khai thực hiện pháp lệnh và các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của việc chấp hành pháp luật của Nhà nước. Triển khai thực hiện có hiệu quả “Ngày biên phòng toàn dân” và phong trào tự quản an ninh trật tự thôn, bản. Tham gia xây dựng lực lượng BĐBP chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

