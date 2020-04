Huyện Hà Trung: Xử phạt vi phạm đối với các trường hợp không chấp hành quy định theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công điện khẩn số 08 của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Công an huyện Hà Trung đã lập 2 tổ công tác, phối hợp với lực lượng công an xã, thị trấn tuần tra trên địa bàn toàn huyện để đảm bảo nghiêm túc việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTCP.

Lực lượng công an tạm đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh tại thị trấn Hà Trung.

Trong 10 ngày (4 đến 14-4), lực lượng công an đã kiểm tra 85 lượt, nhắc nhở 31 hộ kinh doanh, xử lý 6 trường hợp vi phạm với số tiền phạt 8,3 triệu đồng. Cụ thể: Xử phạt quán cắt tóc Ngô Văn Trung, tại xã Lĩnh Toại vì vi phạm, không thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh, phạt tiền 750.000 đồng; xử phạt Ngô Hồng Quân, ở xã Yến Sơn và Nguyễn Anh Tuấn, ở xã Lĩnh Toại, do không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh, mỗi trường hợp bị phạt 200.000 đồng. Công an xã Yến Sơn xử phạt Lê Anh Tuấn và Vũ Văn Kiên, có địa chỉ tại xã Hà Đông, vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng, mỗi trường hợp bị phạt 200.000 đồng. Công an thị trấn Hà Trung xử phạt 1 quán Internet và 1 quán gội đầu tổng số 10 triệu đồng.

Hiện nay, do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, vì vậy người dân cần tự giác chấp hành nghiêm các quy định theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trang Hằng