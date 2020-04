Hiệu quả mô hình liên kết “Phường - trường - viện” ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa

Một trong những mô hình toàn dân phòng chống tội phạm ở cơ sở đã và đang được phát huy hiệu quả, đó là mô hình liên kết “Phường - trường - viện” đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.

Mô hình được thành lập và đi vào hoạt động ngày 8-8-2011, với mục đích phát huy sự phối hợp giữa chính quyền địa phương với các trường học, bệnh viện đóng trên địa bàn nhằm đảm bảo an ninh chính trị, TTAT xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng, An ninh của địa phương và nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện trên địa bàn.

Sau hơn 8 năm hoạt động, mô hình liên kết đã phát huy hiệu quả rõ rệt,, đảm bảo ANTT tại các khu vực, địa bàn trọng điểm, qua đó, đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp phát sinh từ cơ sở, không để hình thành các điểm nóng, phức tạp về ANTT.

Theo Trung tá Trương Văn Hoàng, Trưởng Công an phường Đông Vệ, quá trình triển khai mô hình liên kết cho thấy, tinh thần đoàn kết, dân chủ được tăng cường phát huy, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho cơ quan Công an trong công tác điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ các đối tượng phạm tội, làm tốt công tác tuyên truyền, phát động quần chúng tham gia thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp cho mọi người dân biết rõ các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản. Từ đó, giúp người dân và các trường học, bệnh viện, cơ quan, đơn vị trên địa bàn nêu cao tinh thần cảnh giác, tự bảo quản tốt tài sản của minh, không để các đối tượng xấu lợi dụng sơ hở để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Nhờ đó mà nạn trộm cắp tài sản trên địa bàn phường trong những năm qua đã giảm hẳn so với trước đây, giúp người dân và các trường học, bệnh viện, cơ quan, đơn vị yên tâm phát triển kinh tế và hoạt động chuyên môn…

Nổi bật, trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, qua tin báo của quần chúng, Công an phường Đông Vệ đã điều tra, phá án nhiều vụ trộm cắp tài sản của nhân dân, buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và pháo nổ, hủy hoại tài sản của công dân… Điển hình, Công an phường đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện đấu tranh với nhóm hoạt động tà giáo đạo đức thánh chúa trời tại 774 đường Quang Trung, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa; ngày 17-3-2020, nhận tin báo của người dân, Công an phường Đông Vệ đã bắt quả tang luật sư Trương Văn Công cùng 6 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại nhà riêng ở Khu chung cư Đông Phát, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa...

Từ mô hình thí điểm, đến nay sau hơn 8 năm đi vào hoạt động, mô hình liên kết “Phường - trường - viện” ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa đã và đang phát huy vai trò hiệu quả tích cực, trở thành một trong những điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn TP Thanh Hóa. Góp phần phát huy sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đinh Đại