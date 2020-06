Đưa pháp luật vào đời sống người dân khu vực biên giới

Lực lượng BĐBP trên địa bàn huyện Mường Lát lồng ghép tuyên truyền, PBGDPL trong buổi họp dân bản.

Thanh Hóa có 213,6 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn nước CHDCND Lào, có 11 đồn biên phòng trải dài trên địa bàn 5 huyện: Thường Xuân, Lang Chánh, Quan Hóa, Quan Sơn và Mường Lát.

Đây là khu vực miền núi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân còn nhiều khó khăn; nhận thức, ý thức pháp luật của người dân còn hạn chế...

Trước thực trạng trên, đảng ủy, chỉ huy các đồn biên phòng trên tuyến biên giới đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan ban, ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham mưu cho Huyện ủy, UBND các xã khu vực biên giới triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án, như: Đề án “Tăng cường đảm bảo an ninh biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa”; “Phát triển toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội đối với đồng bào Mông”; “Tăng cường cán bộ bộ đội biên phòng (BĐBP) giữ chức Phó bí thư Đảng ủy các xã biên giới”; “Xóa điểm trắng đảng viên ở các xã biên giới”. Đặc biệt, ngay sau khi có Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ ngày 9-1-2015 “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, huyện ủy, UBND các huyện đã kịp thời chỉ đạo xã biên giới, phối hợp với BĐBP nghiêm túc quán triệt, triển khai sâu rộng, có hiệu quả các phong trào, như: “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự xóm, bản biên giới”, “Kết nghĩa thôn – bản hai bên biên giới”, “Thanh niên xung kích bảo vệ đường biên”...

Huyện Mường Lát là địa phương có đường biên giới dài nhất với 108 km, có 5 đồn biên phòng đứng chân. Với chức năng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn (Mường Lát) đã tham mưu cho UBND huyện Mường Lát thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” do đồng chí phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban. Hằng năm, Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ và Nhân dân với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với trình độ, nhận thức của từng đối tượng và sát tình hình, đặc điểm của từng địa phương, như: Tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh và các phương tiện thông tin đại chúng, phát tờ rơi, tờ gấp, xây dựng tiểu phẩm, treo pa nô, áp phích. Ngoài ra, đồn còn cử cán bộ, chiến sĩ xuống các bản vùng sâu, vùng xa tuyên truyền tới bà con bằng tiếng dân tộc: Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, Luật Dân sự, Luật Hình sự năm 2015, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Tín ngưỡng tôn giáo..., các Nghị định 34, 32, 112 của Chính phủ về khu vực biên giới và khu vực cửa khẩu đất liền; Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới và các đề án của UBND tỉnh triển khai trên địa bàn biên giới... Kết quả 5 tháng đầu năm 2020, các đơn vị đã phối hợp với UBND huyện Mường Lát tuyên truyền trực tiếp bằng hình thức họp dân tập trung được 215 buổi với 13.975 lượt người tham gia; phát tờ rơi được 8 lần với hơn 3.000 tờ; tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa, lưu động được 15 lần; tư vấn pháp luật và hướng nghiệp cho Nhân dân được 15 lần/197 lượt người.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL, nhất là kết quả triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn các xã biên giới đã tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức; nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ; giúp cán bộ, công chức nâng cao năng lực vận dụng, thi hành pháp luật trên cương vị công tác và thực thi công vụ, bảo vệ lợi ích của Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Đề án đã trang bị cho người dân những kiến thức cơ bản về pháp luật, qua đó tạo sự thống nhất, đồng thuận xã hội. Cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới đã tự giác chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biên giới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, tích cực tham gia cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Công tác tuyên truyền, PBGDPL cho người dân khu vực biên giới đã giúp cho bà con các dân tộc trên địa bàn các xã biên giới nâng cao hiểu biết pháp luật, tự mình giải quyết vướng mắc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, góp phần hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật, hạn chế tình trạng khiếu nại không có cơ sở, khiếu nại vượt cấp, khiếu nại đông người trên địa bàn. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền giúp cán bộ, Nhân dân hiểu sâu hơn về chức năng, nhiệm vụ của BĐBP, từ đó tự giác tham gia cùng BĐBP quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngọc Tiến