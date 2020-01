Đồn Biên phòng Quang Chiểu nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân vùng biên giới

Với vai trò nòng cốt, chuyên trách bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, trong những năm qua, cùng với tăng cường tuần tra, kiểm soát, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Quang Chiểu (Mường Lát) đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, thiết thực xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh biên giới ngày càng vững chắc.

Đồn Biên phòng Quang Chiểu (Mường Lát) tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân.

Đặc biệt là phối hợp với các ban, ngành của địa phương thực hiện tốt nội dung của Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”. Theo đó, Đồn Biên phòng Quang Chiểu đã đề ra nhiều giải pháp có hiệu quả để nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về bảo vệ chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồn Biên phòng Quang Chiểu quản lý, bảo vệ 46,7 km đường biên giới với 22 mốc quốc giới (từ 283-304) trên địa bàn 2 xã Quang Chiểu và Mường Chanh, phía ngoại biên tiếp giáp với huyện Viêng Xay và huyện Xốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Trên địa bàn 2 xã có 22 bản, với 2.022 hộ/9.409 nhân khẩu sinh sống, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông, Dao và Khơ Mú; trình độ dân trí không đồng đều, sự hiểu biết về pháp luật còn nhiều hạn chế. Với phương châm 5 cùng “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc, cùng bảo vệ đường biên cột mốc” và 4 bám “bám chính quyền, bám đường lối chính sách, bám dân, bám địa bàn”, đảng ủy, ban chỉ huy đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đội, trạm, đặc biệt là đội vận động quần chúng phối hợp với các ban, ngành triển khai phổ biến nội dung các văn bản pháp luật, như: Luật Phòng chống ma túy; Luật Cư trú; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Hộ tịch; Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng cháy chữa cháy rừng; triển khai thực hiện tốt các nội dung đề án, như: “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2017-2021”; Đề án “Đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020”; Đề án “Giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn các xã biên giới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020” thuộc phạm vi đồn phụ trách.

Thượng tá Cao Xuân Tĩnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quang Chiểu, cho biết: Xác định việc tuyên truyền, PBGDPL cho người dân là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hiệu quả và bền vững, đồn đã lựa chọn nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền đa dạng, phù hợp với địa bàn và đối tượng tuyên truyền, như lồng ghép các chủ trương, chính sách, các văn bản pháp luật mới ban hành vào các buổi họp bản cuối tuần, khi bà con đi làm nương rẫy về. Ngoài ra, đồn đã chủ động biên soạn các loại tài liệu tuyên truyền phù hợp với thực tế nhằm phục vụ tốt công tác tuyên truyền cả thường xuyên và đột xuất. Hằng tháng, đơn vị duy trì tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ xã, thôn.

Theo Thượng tá Cao Xuân Tĩnh, những năm trước đây, các thế lực thù địch, phản động, đối tượng xấu thường xuyên lén lút lợi dụng dân tộc, tôn giáo, lôi kéo, kích động, tình hình di cư tự do, truyền đạo trái pháp luật và một số hoạt động của bọn tội phạm, như: Buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới; mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; tàng trữ vũ khí... thường xuyên xảy ra, nhằm tạo sự mất ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trước tình hình đó, cấp ủy, chỉ huy đồn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL, huy động tối đa cán bộ trực tiếp xuống cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con tại các bản, nhất là các bản giáp biên phức tạp. Phát huy vai trò của đội ngũ trưởng bản, người có uy tín trong định hướng, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn bà con phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Nhờ đó, hằng năm, nhân dân đã cung cấp cho đồn hàng trăm nguồn tin có giá trị, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Năm 2019, Đồn Biên phòng Quang Chiểu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức tuyên truyền pháp luật trên địa bàn 2 xã được 91 lần cho 4.561 lượt người dân, PBGDPL được 75 buổi cho 5.360 lượt người. Tập trung giáo dục sâu rộng cho nhân dân trên địa bàn nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức về quốc gia, quốc giới, trách nhiệm công dân với việc bảo vệ biên giới quốc gia. Đồng thời, đồn cũng đã tích cực động viên bà con áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với xây dựng và phát động sâu rộng phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc giới, phòng chống và tố giác tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cũng trong năm 2019, bà con nhân dân trên địa bàn đã cung cấp cho đồn 42 tin, trong đó có 16 tin có giá trị phục vụ cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Đơn vị phát hiện, bắt khởi tố 3 vụ/3 đối tượng mua bán, tàng trữ chất ma túy, tang vật thu gồm 0,362 gam heroin; 287,120 gam methamphetamin (tương đương 2.940 viên) và 1 xe máy. Ngoài ra, làm tốt công tác phối hợp với lực lượng chức năng giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trên tuyến biên giới.

Qua truyên truyền, PBGDPL của Đồn Biên phòng Quang Chiểu, nhân dân khu vực biên giới ngày càng hiểu biết, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Vì vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn ổn định, nhân dân khu vực biên giới tin tưởng, tích cực tham gia cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Tiến Đông