Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo tuyên truyền giáo dục pháp luật cho Nhân dân

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo xuống bản Sa Ná tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Những năm qua, cùng với tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Na Mèo (Quan Sơn) đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh biên giới ngày càng vững chắc.

Đặc biệt là phối hợp với các ban, ngành của địa phương thực hiện tốt nội dung của Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” mang lại hiệu quả thiết thực.

Đồn Biên phòng CKQT Na Mèo được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 30 km đường biên giới, 13 vị trí với 16 mốc quốc giới và bảo đảm an ninh trật tự 2 xã biên phòng Na Mèo và Sơn Thủy. Xã Na Mèo nơi đơn vị đóng quân nằm trong khu vực biên giới của tỉnh Thanh Hóa, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nên nhận thức về pháp luật còn hạn chế, dễ xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình an ninh trật tự; cản trở quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thiếu tá Lê Ngọc Đông, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng CKQT Na Mèo, cho biết: Những năm trước đây, các thế lực thù địch, phản động thường xuyên lén lút lợi dụng dân tộc, tôn giáo, lôi kéo, kích động Nhân dân, tình hình di cư tự do, truyền đạo trái pháp luật và một số hoạt động của bọn tội phạm, như: Buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới; mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy; tàng trữ vũ khí diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, cấp ủy, chỉ huy đồn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL tới Nhân dân. Với phương châm 5 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc, cùng bảo vệ đường biên cột mốc) và 4 bám (bám chính quyền, bám đường lối chính sách, bám dân, bám địa bàn), Đảng ủy, ban chỉ huy đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đội, trạm; đặc biệt là đội vận động quần chúng phối hợp với các ban, ngành triển khai phổ biến nội dung các văn bản pháp luật, như: Luật Phòng chống ma túy; Luật Cư trú; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Hộ tịch; Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng cháy chữa cháy rừng... Nhờ đó, Nhân dân dần nâng cao nhận thức pháp luật, cung cấp cho đồn nhiều nguồn tin có giá trị, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Năm 2019 và 4 tháng đầu năm 2020, đồn đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức tuyên truyền pháp luật trên địa bàn 2 xã được 17 lần cho 3.157 lượt người dân, PBGDPL được 23 buổi cho 3.751 lượt người. Nhân dân trên địa bàn đã cung cấp cho đồn 750 tin, trong đó có 50 tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đơn vị phát hiện, bắt, khởi tố 12 vụ/13 đối tượng mua bán, tàng trữ chất ma túy, thu giữ 190 viên hồng phiến; 0,857g heroin và nhiều tang vật khác.

Ngoài ra, đồn cũng đã tích cực động viên bà con Nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với xây dựng và phát động sâu rộng phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc giới, phòng chống và tố giác tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, phát huy vai trò của đội ngũ trưởng bản, người có uy tín trong định hướng, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Đơn cử như, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, công tác phòng, chống dịch được đồn xác định là “cuộc chiến” của toàn dân. Bên cạnh các chiến sĩ biên phòng làm nhiệm vụ chốt chặn tại tuyến đầu biên giới không để dịch lây lan trong cộng đồng thì đồn cũng phân công cán bộ, chiến sĩ cắm bản tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho người dân để cùng làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh với phương châm “chủ động ngăn ngừa dịch từ xa”.

Thiếu tá Lê Ngọc Đông cho biết: Tại thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, đồn đã bố trí 5 chốt chặn cố định, 2 tổ lưu động, 1 tổ quân y với đội ngũ cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng cơ động xử lý tình huống. Cùng với phân công, bố trí thời gian hợp lý và luôn động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn không kể ngày đêm để phát huy tốt tinh thần trách nhiệm “chống dịch như chống giặc”, ngăn dịch xâm nhập trên toàn tuyến đầu biên giới Việt – Lào; đơn vị đã bắt và xử phạt hành chính với 7 đối tượng vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam nhằm trốn cách ly.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng trên địa bàn, tuyên truyền, PBGDPL cho Nhân dân khu vực biên giới chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương, các hiệp định, quy chế biên giới. Triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ và Nhân dân vùng biên giới, hải đảo”.

