Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên

Huyện đoàn Quan Sơn phối hợp với Công an huyện tổ chức triển lãm tranh, ảnh “Nói không với ma túy”.

Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn toàn tỉnh nói chung, khu vực miền núi nói riêng được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao hiểu biết chấp hành pháp luật trong ĐVTN.

Thời gian qua, Huyện đoàn Ngọc Lặc đã phối hợp với các phòng, ban, công an huyện triển khai tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho ĐVTN về vai trò, tầm quan trọng của tuổi trẻ trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, phòng chống mua bán người và những phương thức, thủ đoạn tinh vi của tội phạm trong tình hình mới. Từ năm 2019 đến nay, Huyện đoàn Ngọc Lặc đã phối hợp với hội đồng tuyên truyền, PBGDPL huyện, công an huyện tổ chức 21 cuộc tuyên truyền, PBGDPL và Luật Giao thông đường bộ cho hơn 7.000 ĐVTN, học sinh ở các trường THPT trên địa bàn huyện. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của ĐVTN đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... thu hút nhiều ĐVTN tham gia, với nhiều hoạt động phong phú, bổ ích, thiết thực góp phần hạn chế vi phạm pháp luật trong ĐVTN.

Nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật trong ĐVTN ở các huyện miền núi, từ năm 2019 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp với các ban, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL đến đông đảo ĐVTN thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, tọa đàm, hội thi, diễn đàn, phát tờ rơi, nói chuyện chuyên đề pháp luật, phiên tòa giả định. Nội dung tuyên truyền tập trung về Hiến pháp; các pháp lệnh mới được ban hành, tập trung vào các bộ luật, như: Luật Căn cước công dân, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Đất đai, Luật Thanh niên, Luật Biển đảo Việt Nam và các văn bản pháp luật của Trung ương, của tỉnh... Kết quả, từ năm 2019 đến nay các cấp bộ đoàn ở các huyện miền núi đã phối hợp tổ chức 2.000 buổi tuyên truyền pháp luật cho trên 40.000 ĐVTN tham dự; cấp phát, treo hàng chục nghìn tờ rơi, băng zôn, khẩu hiệu tại các nơi công cộng; tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, giáo dục về công tác quốc phòng, nhiệm vụ chiến lược xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới cho hàng chục nghìn ĐVTN. Đặc biệt, Ngày Pháp luật Việt Nam, 100% các cấp bộ đoàn, hội đã tổ chức diễn đàn “Tuổi trẻ với Hiến pháp và pháp luật”; tích cực tuyên truyền về biển đảo, bảo vệ chủ quyền quốc gia, phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm... Bên cạnh đó, các huyện miền núi đã thành lập và hoạt động có hiệu quả 80 mô hình “Cổng trường tự quản về an toàn giao thông”; 20 mô hình “Bến đò ngang an toàn”; 12 mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”; các câu lạc bộ “Thanh niên tình nguyện, thắp sáng niềm tin”; câu lạc bộ “Thanh niên với pháp luật”...

Thông qua công tác tuyên truyền, PBGDPL giúp ĐVTN nâng cao nhận thức đúng đắn về pháp luật, qua đó hình thành ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật”, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Vũ Khắc