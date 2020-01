Đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm dịp cuối năm

Lực lượng Công an tỉnh kiểm tra tang vật bị thu giữ.

Hằng năm, cứ vào dịp giáp tết, hoạt động của các loại tội phạm đều có biểu hiện gia tăng. Trước thực trạng đó, lực lượng Công an tỉnh đã triển khai nhiều phương án đồng bộ, quyết liệt, chủ động nắm tình hình, đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, giữ vững an ninh trật tự (ANTT) ở từng địa bàn cơ sở.

Để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội dịp cuối năm, Công an huyện Yên Định đã triển khai tới các đội nghiệp vụ nhằm đấu tranh, ngăn chặn kịp thời những thủ đoạn gây mất ANTT. Lực lượng công an huyện tích cực phối hợp với 26 đơn vị công an xã, thị trấn nắm chắc tình hình từng địa bàn; đánh giá, phân loại tình hình, địa bàn để có kế hoạch, phương án, đối sách đấu tranh phù hợp. Theo đó, Công an huyện Yên Định đã tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình về an ninh xã hội, tôn giáo, kinh tế, văn hóa - tư tưởng và đời sống của nhân dân, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn trong nhân dân, không để phát sinh điểm nóng về ANTT. Bên cạnh đó, công an huyện đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở nắm và quản lý tốt các địa bàn trọng điểm về ANTT, tổ chức phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tài sản của người dân, không để bọn tội phạm lợi dụng sơ hở để hoạt động. Sau gần 1 tháng ra quân, Công an huyện Yên Định đã bắt 3 vụ trộm cắp tài sản; 2 vụ buôn bán trái phép chất ma túy; 2 vụ khai thác khoáng sản...

Trước những diễn biến phức tạp về gia tăng tội phạm dịp cuối năm, Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ với chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, thường xuyên thông báo tình hình, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của người dân, hạn chế sơ hở để tội phạm lợi dụng hoạt động. Song song với đó, lực lượng trinh sát được tăng cường ở bến xe, nhà ga, trên phương tiện giao thông trọng điểm phối hợp cùng với cơ quan chức năng phòng ngừa tội phạm xâm phạm sở hữu; nhắc nhở người dân tham gia giao thông cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, nạn “cò mồi”, bảo kê, chèo kéo khách. Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, phối hợp với lực lượng công an xã, phường, thị trấn kiểm tra nhân, hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng, tập trung vào những gia đình, đối tượng có điều kiện, biểu hiện nghi vấn phạm tội trộm cắp tài sản. Siết chặt quản lý đối với những cửa hàng kinh doanh có điều kiện; yêu cầu chủ cửa hàng ký cam kết không chứa chấp, mua bán tài sản do người khác phạm tội mà có, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn kịp thời thông báo với cơ quan chức năng. Lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, giám sát những đối tượng đang quản lý, giáo dục tại cơ sở, đối tượng hình sự trọng điểm để chủ động phòng ngừa tội phạm. Song song với đó, tổ chức rà soát xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm về hình sự, tệ nạn xã hội, ổ nhóm tội phạm, các loại tội phạm mới nổi... để chỉ đạo tập trung đấu tranh, triệt phá. Đồng thời, gọi hỏi, răn đe nhiều lượt đối tượng hình sự, yêu cầu cam kết không lôi kéo, tham gia vào hoạt động vi phạm pháp luật. Với những giải pháp quyết liệt, sau gần 1 tháng ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, giữ vững ANTT dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lực lượng cảnh sát hình sự đã điều tra, xử lý 24 vụ, 39 bị can; triệt phá 3 chuyên án hình sự bắt 3 đối tượng; lập 2 hồ sơ đề nghị đưa đi cơ sở giáo dục bắt buộc; 6 hồ sơ đưa vào diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn...

Với những biện pháp triển khai đồng bộ, tích cực cùng tinh thần trách nhiệm “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, lực lượng công an trong tỉnh quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, để đảm bảo tình hình ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn dịp cuối năm, đón Tết Canh Tý 2020 vui tươi và an toàn.

Quốc Hương