Đảm bảo an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng các cấp

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy Thanh Hóa, Công an tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám sát nhiệm vụ trọng yếu, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Với phương châm “đảm bảo an toàn tuyệt đối ngay từ cơ sở”, các đội nghiệp vụ Công an huyện Nông Cống cùng với lực lượng công an các xã, thị trấn liên tục bám sát cơ sở đến từng thôn, xóm. Trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) lực lượng công an xã đóng vai trò quan trọng trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở. Để các đại hội đảng bộ cơ sở diễn ra an toàn, lực lượng công an đã tăng cường tuần tra các khu vực trọng điểm trên địa bàn được phân công, phối hợp với các ngành, đoàn thể thường xuyên nắm bắt tình hình nhân dân thông qua họp dân, tuyên truyền trên loa phát thanh, trực tiếp vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, đặc biệt trong quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trung tá Nguyễn Văn Anh, phó trưởng Công an huyện Nông Cống cho biết: “Xác định đại hội đảng bộ các cấp là sự kiện chính trị lớn của địa phương, do đó 100% cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi tình huống, không để kẻ xấu lợi dụng thời cơ để kích động, chống phá Đảng, Nhà nước. Duy trì trực ban 24/24h kịp thời tiếp nhận, xử lý tin báo từ quần chúng nhân dân. Toàn lực lượng đảm bảo sẵn sàng nhận nhiệm vụ chiến đấu khi có tình huống xấu xảy ra, tiếp tục xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo quá trình diễn ra đại hội thành công tốt đẹp”.

Xác định đại hội đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có ý nghĩa quan trọng, vì vậy ngay từ đầu năm, để đảm bảo an toàn, ANTT phục vụ đại hội đảng các cấp, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng bám sát địa bàn cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các phát sinh nhằm giữ vững ANTT trên địa bàn. Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh cho biết: Để làm tốt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, công an các địa phương trong tỉnh đã chủ động tăng cường lực lượng xuống cơ sở, nắm chắc tình hình, tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn cho đại hội đảng. Trong đó, chú trọng tập trung vào các địa bàn phức tạp về ANTT. Từ đó, đề ra các biện pháp đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm, xóa các điểm đen, phức tạp về ANTT, ma túy. Bên cạnh đó, lực lượng công an tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành chức năng của địa phương giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp trong nội bộ, những vụ việc về ANTT; chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ các trường hợp có đơn thư khiếu kiện, tố cáo liên quan đến công tác nhân sự đại hội đảng các cấp. Mặt khác, lực lượng công an tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ; phối hợp triển khai thực hiện các biện pháp quản lý hành chính về nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, nhất là quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, vũ khí, vật liệu nổ. Đồng thời tăng cường công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tập trung mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đặc biệt, công an các địa phương đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đến các xã, thị trấn trên địa bàn nhằm đảm bảo ANTT phục vụ đại hội đảng các cấp. Bên cạnh đó, công an các địa phương còn thường xuyên tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, phối hợp với các địa phương tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân. Ngoài ra, công an các địa phương chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khác, như: Lực lượng phòng chống ma túy; phòng chống tội phạm về trật tự xã hội; giao thông trật tự, quản lý hành chính... tăng cường xuống cơ sở nắm tình hình.

Thời gian tới, lực lượng công an trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch, các công điện, công văn chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến công tác đảm bảo ANTT bảo vệ đại hội đảng và phòng, chống dịch COVID-19, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết tốt các tình hình liên quan đến an ninh chính trị nội bộ, an ninh nông thôn... không để phát sinh phức tạp về ANTT làm ảnh hưởng đến đại hội đảng các cấp; tăng cường đấu tranh tuyên truyền, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, vu cáo; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực về ANTT.

Bài và ảnh: Quốc Hương