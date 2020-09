Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet

Nhằm hưởng ứng, tham gia có trách nhiệm, hiệu quả Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet, Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa đề nghị các ngành thành viên, Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động, học sinh, sinh viên, tham gia hưởng ứng Cuộc thi tại đường link https://vcnet.vn

Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp tổ chức.

Thông qua Cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông; nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ, hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2020.

Cuộc thi diễn ra từ 10h00 ngày 7 - 9 - 2020 đến 9h00 ngày 28 - 12 - 2020.

Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” Điều 1: Đối tượng dự thi - Mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước có tài khoản VCNet (trừ các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Nội dung, Ban Thư ký Cuộc thi). - Độ tuổi dự thi: Từ đủ 14 tuổi trở lên. Điều 2: Thời gian Cuộc thi Từ 10h00 ngày 7-9-2020 đến 9h00 ngày 28-12-2020. Điều 3: Hình thức thi: 3.1. Thi trắc nghiệm trên mạng xã hội VCNet: Mỗi tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra 1 đề thi trắc nghiệm (bao gồm 10 câu hỏi) tập trung vào các nội dung kiến thức về an toàn giao thông; kỹ năng xử lý các tình huống; các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông. Mỗi câu hỏi có một số đáp án, trong đó có 01 đáp án đúng. Thí sinh tham gia dự thi trực tuyến trên mạng xã hội VCNet. - Để đăng ký tài khoản, người dùng có thể truy cập vào đường dẫn: http://vcnet.vn hoặc tải về qua ứng dụng trên các smartphone với cụm từ: VCNet. Truy cập vào trang web hoặc ứng dụng, người dùng chọn mục “Đăng ký”, nhập số điện thoại và nhận mã kích hoạt. Điền các thông tin cá nhân, bao gồm: Tên, giới tính, ngày sinh, mật khẩu là có thể tạo ngay tài khoản một cách nhanh chóng. - Người dự thi tiến hành các thao tác để trả lời câu hỏi thi của Ban Tổ chức: + Truy cập vào trang mạng điện tử VCNet: https://vcnet.vn, sau đó truy cập vào banner của Cuộc thi; hoặc truy cập vào một trong các trang web: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (dangcongsan.vn); Báo Nhân Dân điện tử (nhandan.org.vn); Báo Công an nhân dân (cand.com.vn); Tạp chí Tuyên giáo điện tử (tuyengiao.vn); Báo điện tử Quân đội nhân dân (qdnd.vn); Cổng thông tin điện tử Chính phủ (chinhphu.vn); VOV giao thông (vovgiaothong.vn); Báo Đại biểu nhân dân (daibieunhandan.vn); Báo Giao thông (baogiaothong.vn)… sau đó truy cập vào banner của Cuộc thi. + Trả lời câu hỏi thi: Người dự thi thao tác như sau: (1) Đăng nhập tài khoản VCNet, truy cập vào banner của Cuộc thi và trả lời các câu hỏi bằng cách lựa chọn một trong các đáp án, sau đó điền vào ô “Dự đoán” số người trả lời đúng và bấm vào ô “Hoàn thành”. (2) Trong trường hợp số người dự thi (từ 02 người trở lên) cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số người trả lời đúng, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian trả lời câu hỏi sớm nhất để trao thưởng cho người thi. Thời gian được tính từ khi bắt đầu đến khi kết thúc cuộc thi tuần (thời gian tính đến ngày, giờ, phút, giây theo thời gian thi). - Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hằng tuần, bắt đầu từ 10h00“thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 9h00” thứ hai tuần kế tiếp. - Mỗi người có thể dự thi nhiều lần/tuần, tuy nhiên chỉ được công nhận 01 kết quả đúng nhất và có thời gian trả lời sớm nhất trong số các lần dự thi. 3.2. Ban Tổ chức khuyến khích người dự thi gửi bài viết thể hiện những ý tưởng, sáng kiến nhằm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông; gương người tốt, việc tốt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (Mỗi người có tài khoản VCNet được gửi 01 bài viết dài không quá 2.000 từ; kèm ảnh, video clip nếu có). Các ý tưởng, sáng kiến phải có tính sáng tạo, khoa học, có khả năng áp dụng và phát huy hiệu quả trong thực tế. Các bài viết về gương người tốt, việc tốt phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, có sức thuyết phục đối với cộng đồng. Các bài viết nêu trên phải là tác phẩm mới, chưa từng được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi. Địa chỉ gửi bài viết: Ban Thời sự, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, số 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Email: atgt@dangcongsan.vn. Điện thoại: 080.48159. Thời gian nhận bài viết: Từ ngày 07/9/2020 đến hết ngày 30/11/2020. Điều 4: Cơ cấu, giá trị giải thưởng 4.1. Đối với phần thi trắc nghiệm, mỗi tuần có các giải thưởng: - 01 giải Nhất: Trị giá 2.000.000 đồng - 02 giải Nhì: Mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng - 03 giải Ba: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng 4.2. Đối với các bài viết, kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ trao các giải thưởng: - 01 giải Nhất: Trị giá 10.000.000 đồng - 02 giải Nhì: Mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng - 05 giải Ba: Mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng Ngoài ra, những bài viết có chất lượng tốt sẽ được đăng tải trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, được trả nhuận bút theo quy định. (Người nhận giải thưởng có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định) Điều 5: Thông báo kết quả và trao thưởng: Kết quả thi trắc nghiệm hằng tuần sẽ được công bố ngay sau khi có kết quả cuộc thi tuần (chậm nhất là 12h thứ hai hằng tuần) trên mạng xã hội VCNet, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tặng Giấy khen cho những người đoạt giải Nhất hằng tuần và người đoạt giải Nhất bài thi viết. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tặng Giấy chứng nhận cho những cá nhân đoạt các giải Nhất, Nhì, Ba hằng tuần và những người đoạt các giải Nhất, Nhì, Ba bài thi viết. Hằng tuần, Ban Thư ký Cuộc thi sẽ gửi Giấy khen và Giấy chứng nhận cho những người đoạt giải qua đường bưu điện; đồng thời gửi tiền giải thưởng qua đường bưu điện hoặc qua tài khoản cá nhân của người đoạt giải. Người trúng giải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về tài khoản ngân hàng, số điện thoại, địa chỉ liên hệ để Ban Thư ký Cuộc thi chuyển tiền thưởng qua tài khoản.

BĐT