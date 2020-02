Công an TP Thanh Hóa xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về dịch do virus Corona

Công an TP Thanh Hóa vừa tiếp tục xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về dịch do virus Corona.

Cán bộ đội an ninh công an TP Thanh Hóa tiến hành làm việc với các đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về dịch virus Corona.

Qua công tác nắm tình hình, vào hồi 9h ngày 1-2-2020, Công an TP Thanh Hóa phối hợp với Phòng PA04 Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện tài khoản facebook "T.G.H.V" đăng tải thông tin "Lào Cai: Phát hiện 12 công dân Việt Nam nghi nhiễm virus Corona mới" để lợi dụng tình hình dịch cúm do virus Corona kêu gọi, kích động công nhân nghỉ việc, đình công tại khu công nghiệp.

Công an TP Thanh Hóa đã tiến hành xác minh và xác định được chủ tài khoản Facebook tên là L.T.M, sinh năm 1986, trú tại xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, hiện là công nhân Công ty Hồng Mỹ 1, KCN Hoàng Long, P.Tào Xuyên, TP Thanh Hóa. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Công an TP Thanh Hóa đã lập biên bản vi phạm và chỉ đạo Công an phường Tào Xuyên báo cáo Chủ tịch UBND phường Tào Xuyên xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trong các ngày 31-1 và ngày 1-2-2020, Công an TP Thanh Hóa cũng đã phát hiện, đấu tranh xử lý đối với 3 trường hợp gồm: H.T.V.T, sinh năm 1995, trú tại P Nam Ngạn, TP Thanh Hóa, là chủ tài khoản facebook “H.T.V.T”; N.T.H, sinh năm 1988, trú tại P Nam Ngạn, TP.Thanh Hóa, là chủ tài khoản facebook “H.N (H.S)"; L.T.T, sinh năm 1992, trú tại P Đông Sơn, TP Thanh Hóa, là chủ tài khoản facebook “L.T.T (T.M)” vì có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến virus Corona.

Công an TP Thanh Hóa khuyến cáo người dân phải cẩn trọng khi đăng tải các thông tin không rõ nguồn gốc, không đúng sự thật lên các trang mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Lê Tất Thành