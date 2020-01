Công an TP Thanh Hóa phát động thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020

Sáng 6-1, Công an TP Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo TP Thanh Hóa và các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Lê Anh Xuân, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo Công an TP Thanh Hóa và các cơ quan khối nội chính của thành phố.

Trong năm 2019, Công an TP Thanh Hóa đã tập trung tham mưu, chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác đã đề ra, giữ vững sự ổn định về chính trị, đảm bảo tốt trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Triển khai các kế hoạch, biện pháp công tác đảm bảo an ninh trật tự các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, thành phố. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Thanh Hoá. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019. Bên cạnh đó, Công an TP Thanh Hóa tiếp nhận, xác minh, giải quyết 700 tin báo tố giác tội phạm, khởi tố 576 vụ, 613 bị can; kết luận chuyển Viện kiểm sát nhân dân truy tố 368 vụ với 588 bị can; vận động ra đầu thú 43 đối tượng truy nã; không để hình thành các tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy trên địa bàn. Trong năm, công an thành phố đã đấu tranh triệt xóa 31 băng ổ nhóm tội phạm hình sự. Đấu tranh quyết liệt với tội phạm có liên quan đến tín dụng đen, bắt khởi tố 16 vụ 54 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự có liên quan đến nhiều công ty dịch vụ tài chính trong và ngoài tỉnh; phát hiện bắt giữ 180 vụ với 215 đối tượng tàng trữ, mua bán vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố 150 vụ với 173 bị can, thu giữ nhiều tang chứng, vật chứng liên quan đến ma túy. Ngoài ra, Công an TP Thanh Hóa còn tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm về kinh tế, tham nhũng, các hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, các hành vi gian lận thương mại, mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế.Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh, Công an TP Thanh Hóa đã xử phạt trên 2800 trường hợp vi phạm an toan giao thông, tạm giữ hơn 900 lượt phương tiện, tước giấy phép lái xe 281 trường hợp, phạt với số tiền trên 2,8 tỷ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận những kết quả mà lực lượng Công an TP Thanh Hóa đã đạt đươc trong năm 2019; đồng thời đề nghị, tập thể cán bộ chiến sỹ Công an TP Thanh Hóa cần làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Triển khai học tập trong toàn Đảng bộ Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức thực hiện nghiêm túc trong toàn lực lượng khẩu hiệu hành động, khâu đột phá do Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát động. Triển khai Chương trình hành động “Xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sỹ Công an TP. Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, được nhân dân tin yêu”. Xứng đáng là lực lượng hùng mạnh, tiêu biểu nhất trong lực lượng công an toàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Nhân dịp này, Công an TP Thanh Hóa đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc năm 2020”. Trong đó, Công an TP Thanh Hóa tập trung vào 8 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Xây dựng lực lượng công an thành phố trong sạch, vững mạnh, toàn diện; thực hiện 5 mục tiêu yêu cầu, 5 nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy Công an thành phố đề ra; nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự; tăng cường phòng ngừa, quyết liệt đấu trannh, trấn áp tội phạm có tổ chức, băng ổ nhóm, hoạt động tín dụng đen; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về an ninh trật tự; tập trung chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiệp vụ cán bộ trong tình hình mới; đổi mới nội dung hình thức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chăm lo công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân.

Thu Hiền