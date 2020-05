Công an TP Thanh Hóa biểu dương “Người tốt, việc tốt” trong phong trào “Vì An ninh Tổ quốc”

Sáng 28-5, Công an TP Thanh Hóa tổ chức hội nghị biểu dương gương “Người tốt, việc tốt" trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; các đồng chí trong Ban Giám đốc, các phòng nghiệp Công an tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Đại diện cụm thi đua số 1, Chỉ huy Công an các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Giai đoạn 2015-2020, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Công an tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố, sự giúp đỡ có hiệu quả của các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân, phong trào thi “Vì An ninh Tổ quốc” đã trở thành động lực thúc đẩy lực lượng công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh của thành phố.

Giai đoạn 2015 – 2020, Công an TP Thanh Hóa đã 2 lần được Bộ Công an tặng cờ thi đua, được Tổng cục xây dựng lực lượng (Bộ Công an) tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”; tập thể Công an thành phố được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng Ba; 4 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng Ba, 3 tập thể, cá nhân được Chính phủ tặng Bằng khen; 20 tập thể, cá nhân được các Bộ, ngành, UBND tỉnh tặng Bằng khen và trên 800 tập thể, cá nhân được các Tổng cục, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen. Ngoài ra cán bộ chiến sỹ và tập thể Công an thành phố còn nhận được nhiều lượt thư khen, thư cảm ơn của các cấp, các ngành và nhân dân về tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Giai đoạn 2020 – 2025 sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đặc biệt là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc”, Công an TP Thanh Hóa cần tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội. Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về vai trò, ý nghĩa của công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể, gắn trách nhiệm của cá nhân lãnh đạo, chỉ huy trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi, sơ kết, đánh giá, kịp thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót; đồng thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội và tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh trên địa bàn. Xây dựng lực lượng Công an TP Thanh Hóa ngày càng trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới.

Các tập thể và cá nhân được vinh danh tại hội nghị biểu dương gương “người tốt, việc tốt” của Công an thành phố giai đoạn 2015-2020.

Nhân dịp này, 3 tập thể và 7 cá nhân được vinh danh vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020. 6 tập thể và 27 cá nhân được vinh danh gương “người tốt, việc tốt” giai đoạn 2015-2020.

Tại hội nghị, các đội nghiệp vụ Công an TP Thanh Hóa đã ký giao ước thi đua, phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2025.

Cán bộ, chiến sỹ Công an TP.Thanh Hóa dâng hương, dâng hoa tại Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ.

Trước đó, cán bộ, chiến sỹ Công an TP Thanh Hóa đã tổ chức lễ báo công, dâng hương, dâng hoa tại Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ.

Thu Hiền