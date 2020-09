Công an huyện Thường Xuân kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy

Ra mắt mô hình “Xã không có tội phạm và tệ nạn ma túy” tại xã Yên Nhân.

Huyện Thường Xuân có địa bàn rộng, lại có 17km đường biên giới tiếp giáp với huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào), phía Tây giáp các huyện Quỳ Châu, Quế Phong (Nghệ An) là những nơi có nhiều yếu tố phức tạp về tội phạm ma túy.

Với quyết tâm đấu tranh ngăn chặn, từng bước loại bỏ ma túy ra khỏi địa bàn, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân, thời gian qua, Công an huyện Thường Xuân đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, đấu tranh hiệu quả với phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm ma túy. Công an huyện đã quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, trọng tâm là lực lượng trực tiếp làm công tác điều tra, đấu tranh tội phạm về ma túy. Cùng với đó, tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo 138 huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và kiểm soát ma túy; xây dựng các kế hoạch cụ thể trong việc phối hợp, triển khai đến các đoàn thể, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Xác định công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm ma túy là khâu quan trọng, đơn vị đã xây dựng nhiều kế hoạch và tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về tội phạm ma túy, những tác hại của các loại ma túy và những kiến thức cơ bản trong phòng tránh tệ nạn ma túy tới người dân, đặc biệt là người dân ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới về tác hại của ma túy đến đời sống xã hội và sức khỏe con người. Phối hợp với các trường học trên địa bàn huyện cho học sinh khối THPT ký cam kết “5 không với ma túy” (không thử, không giữ, không sử dụng, không mua bán, không tàng trữ trái phép chất ma túy); phối hợp chặt chẽ với các khu dân cư trong quản lý người nghiện, đưa các đối tượng nghiện ma túy vào diện quản lý, cai nghiện bắt buộc tại địa phương cũng như đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Chủ động bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình, vừa làm tốt công tác quản lý các loại đối tượng, vừa chủ động nắm các diễn biến hoạt động của các đối tượng buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và thực hiện các đợt đấu tranh trấn áp tội phạm. Đặc biệt, đầu năm 2020, Công an huyện Thường Xuân đã ra mắt mô hình “Xã không có tội phạm và tệ nạn ma túy” tại xã Yên Nhân. Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an huyện Thường Xuân đã tích cực đấu tranh triệt phá 9 vụ án về ma túy, với 9 đối tượng, thu giữ trên 42 gam hê-rô-in, trên 10 gam ma túy đá và nhiều tang vật có liên quan.

Kết quả công tác đấu tranh tội phạm về ma túy của Công an huyện Thường Xuân đã giữ vững ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần mang lại bình yên, hạnh phúc đến với mọi người, mọi nhà.

Khắc Công