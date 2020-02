Công an huyện Thiệu Hóa đấu tranh với nạn khai thác cát trái phép

Thiệu Hóa là địa phương có trữ lượng tài nguyên cát, sỏi khá lớn, được phân bổ chủ yếu trên tuyến sông Chu, với tổng chiều dài khoảng 25 km. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 5 điểm mỏ khai thác cát được cấp phép, 6 bãi tập kết cát.

Công an huyện Thiệu Hóa kiểm tra các bãi tập kết cát ven sông.

Thời gian qua, tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện ở từng thời điểm diễn biến phức tạp, gây dư luận không tốt trong nhân dân. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là thường lợi dụng đêm tối và địa bàn giáp ranh để hút cát trái phép. Các chủ tàu hầu như không ra mặt mà thường thuê nhân công để thực hiện hành vi này. Tinh vi hơn, nhằm tránh bị lực lượng chức năng và nhân dân phát hiện, các đối tượng thường đầu tư trang bị hệ thống máy móc hiện đại, lắp đặt bộ phận giảm thanh trên tàu, đồng thời bố trí người canh gác để tiến hành khai thác cát trái phép trên sông.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Lê Xuân Tố, Phó trưởng Công an huyện Thiệu Hóa, cho biết: Để chủ động phòng ngừa hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn, thời gian qua, Công an huyện Thiệu Hóa đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức ký cam kết đối với các chủ cơ sở kinh doanh bến bãi vật liệu xây dựng, các chủ tàu, thuyền chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, khai thác cát, sỏi; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, nhất là các hộ dân sống ven tuyến sông về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, bảo vệ tài nguyên khoáng sản. Bên cạnh đó, công an huyện đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung vào những khu vực giáp ranh, điểm phức tạp về khai thác cát, sỏi trái phép; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi khai thác cát, sỏi trái phép. Cùng với đó, nhắc nhở các chủ mỏ chấp hành nghiêm việc cắm phao tiêu, xác định ranh giới mỏ, thực hiện nghiêm việc khai thác cát trong phạm vi mỏ đã được cấp phép; đồng thời lập chốt, căng chòi, sắm tàu thuyền, cử cán bộ, chiến sĩ túc trực 24/24 giờ để truy quét cát tặc. Trong năm 2019 và tháng 1 năm 2020, Công an huyện Thiệu Hóa đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 29 vụ, phạt tiền trên 300 triệu đồng, thu giữ 29 phương tiện khai thác cát trái phép. Điển hình ngày 22-11-2019, qua công tác tuần tra, Công an huyện Thiệu Hóa đã phát hiện bắt giữ 2 tàu đang khai thác cát trái phép trên sông Chu thuộc địa phận giáp ranh giữa xã Thiệu Nguyên và xã Tân Châu. Qua kiểm tra, cả 2 tàu cát nói trên đều không có đăng ký, đăng kiểm, không có bằng máy trưởng, người điều khiển không có chứng chỉ theo quy định. Trước đó, ngày 30-10, lực lượng công an huyện phối hợp với phòng tài nguyên và môi trường huyện, Công an thị trấn Thiệu Hóa tổ chức tuần tra, bắt giữ 2 tàu cát, khi các tàu này đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên đoạn sông giáp ranh giữa xã Thiệu Nguyên và thị trấn Thiệu Hóa...

Thời gian tới, để đấu tranh có hiệu quả đối với các vi phạm trong hoạt động khai thác cát lòng sông, lực lượng Công an huyện Thiệu Hóa sẽ tiếp tục tham mưu, phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản. Bên cạnh đó, tiếp tục mở các đợt cao điểm xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện; tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện những vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát tại các mỏ khai thác đã được cấp phép; kiến nghị đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đối với các mỏ vi phạm, không đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực. Đồng thời tổ chức lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các phương tiện khai thác cát trái phép; các chủ phương tiện vận chuyển, khai thác thực hiện không đúng các quy định về an toàn giao thông đường thủy, vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ... không để tình trạng các phương tiện, bến bãi hoạt động vi phạm luồng, tuyến ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông, ảnh hưởng đến đê, kè, công trình thủy lợi, công trình giao thông trên tuyến đường thủy.

Bài và ảnh: Quốc Hương