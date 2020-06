Công an huyện Thạch Thành đấu tranh quyết liệt với hành vi khai thác tài nguyên đất trái phép

Trước tình trạng khai thác tài nguyên đất trái phép diễn ra tại một số địa phương trên địa bàn huyện, Công an huyện Thạch Thành đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để tăng cường công tác quản lý, đồng thời kiên quyết xử phạt nghiêm.

Các mỏ khai thác đất tại xã Thành Tâm (Thạch Thành) thực hiện nghiêm việc khai thác đúng mốc giới quy định.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Hữu Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Thạch Thành, cho biết: Thời gian gần đây, trên địa bàn một số xã của huyện đã xảy ra hiện tượng khai thác đất trái phép ở quy mô nhỏ lẻ, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Với nhiều lý do khác nhau như hạ thấp độ cao đất đồi, cải tạo vườn tạp, thực hiện các dự án xen cư, xây dựng nông thôn mới... các hộ dân tại một số xã như Thành Thọ, Thành Tâm, Thành Trực, thị trấn Kim Tân thuê máy múc, xe ô tô tải khai thác và vận chuyển đất đi bán khi chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép diễn ra khá ngang nhiên.

Nhằm đấu tranh có hiệu quả với các hành vi trên, Công an huyện Thạch Thành đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ký cam kết không tham gia khai thác, vận chuyển đất trái phép. Bên cạnh đó, Công an huyện đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung vào những khu vực giáp ranh, điểm phức tạp về khai thác đất trái phép; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi khai thác đất trái phép. Cùng với đó, nhắc nhở các chủ mỏ thực hiện nghiêm việc khai thác đất trong phạm vi mỏ đã được cấp phép; đồng thời tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong năm 2019 và 5 tháng năm 2020, Công an huyện Thạch Thành đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 14 vụ khai thác đất trái phép, phạt tiền trên 69 triệu đồng. Điển hình ngày 22-3-2020, Công an huyện Thạch Thành kiểm tra phát hiện đối tượng Khương Phú Sơn, sinh năm 1982, ở phường Bắc Sơn (thị xã Bỉm Sơn) đang có hành vi khai thác đất trái phép tại thôn Trạc, xã Thành Thọ. Ngay sau đó, Công an huyện đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng về hành vi khai thác đất trái phép đối với Khương Phú Sơn. Ngày 24-3-2020, Công an huyện kiểm tra phát hiện đối tượng Trần Văn Đạt, ở thị trấn Kim Tân đang có hành vi khai thác đất trái phép tại thôn Đợ, xã Thành Thọ; Công an huyện tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng về hành vi khai thác đất trái phép đối với Trần Văn Đạt. Gần đây nhất, ngày 17-4, Công an huyện Thạch Thành phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kiểm tra, phát hiện đối tượng Vũ Quốc Hùng, sinh năm 1990, ở thôn Ban Sinh, xã Thành Tâm đang có hành vi khai thác đất tại thôn Hòa, xã Thành An với khối lượng trên 70 khối...

Thời gian tới, lực lượng Công an huyện Thạch Thành sẽ tiếp tục tham mưu, phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản. Bên cạnh đó, tiếp tục mở các đợt cao điểm xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện; tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện những vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh đất tại các mỏ khai thác đã được cấp phép; kiến nghị đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đối với các mỏ vi phạm, không đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực. Đồng thời vận động nhân dân ký cam kết không tham gia khai thác, vận chuyển đất trái phép; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...

Bài và ảnh: Lê Quốc