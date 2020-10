Công an huyện Quan Hóa thu giữ 2308 viên ma túy tổng hợp

Công an huyện Quan Hóa vừa phá thành công chuyên án chuyên án 920N, bắt giữ hai đối tượng, thu giữ 2.308 viên ma túy tổng hợp.

Số ma túy lực lượng chức năng thu giữ được.

Theo đó, vào hồi 8h ngày 3 -10, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý Công an huyện Quan Hóa và công an xã Trung Sơn đã thực hiện chuyên án 920N, đấu tranh với đối tượng Phạm Bá Nhầm (SN 1995, trú tại bản Ta Bán, xã Trung Sơn, Quan Hoá) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Trong quá trình vây bắt, Nhầm đã bỏ chạy vào rừng. Lực lượng Công an khám xét chổ ở, phát hiện, thu giữ 1 xe máy bên trong cốp xe có 12 gói ni lông đựng 2.308 viên ma tuý tổng hợp.

Công an huyện Quan Hóa đã huy động tối đa lực lượng triển khai nhiều phương án vây bắt đối tượng và đến 16h ngày 4 -10, đối tượng Nhầm đã bị bắt.

Qua quá trình làm việc, Nhầm khai báo toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết khi thấy công an đến nên đã bỏ chạy vào rừng và tìm đến nhà của Lương Trung Kiên (SN 1978 tại Tổ Xước, bản Co Me) để ẩn náu.

Hiện Lương Trung Kiên đang bị tạm giữ hình sự cùng Phạm Bá Nhầm để điều tra về tội che giấu tội phạm.

Đỗ Lưu