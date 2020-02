Công an huyện Ngọc Lặc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông

Theo thống kê, trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đầu xuân có 5 lễ hội truyền thống lớn nhỏ, thu hút đông đảo khách thập phương. Để đảm bảo cho nhân dân tham gia các lễ hội đầu xuân, Công an huyện Ngọc Lặc đã triển khai các phương án, kế hoạch, sẵn sàng đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) trong mùa lễ hội Xuân Canh Tý 2020.

Công an huyện Ngọc Lặc phối hợp với Công an xã Kiên Thọ làm nhiệm vụ tại đền Tép, xã Kiên Thọ.

Là một trong những lễ hội đầu tiên diễn ra trên địa bàn, Lễ hội dâng hương Trung Túc vương Lê Lai (Lễ hội đền Tép, xã Kiên Thọ) vào ngày 7 tháng giêng thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài huyện. Công tác chuẩn bị lễ hội đã hoàn tất, nhưng tình hình dịch bệnh do vi-rút corona đang diễn ra phức tạp, nên UBND huyện Ngọc Lặc quyết định dừng lễ hội này. Tuy nhiên, trong thời gian này vẫn có nhiều người dân, du khách đến dâng hương, tham quan, vãn cảnh. Vì vậy, Ban Công an xã Kiên Thọ đã phối hợp với Công an huyện Ngọc Lặc tổ chức tuần tra, kiểm soát ở các điểm, khu vực, không để xảy ra vụ vi phạm pháp luật, ách tắc giao thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, du khách đến dâng hương.

Để đảm bảo ANTT, ATGT, Công an huyện Ngọc Lặc đã tham mưu cho huyện ủy, UBND huyện kế hoạch đảm bảo ANTT trên các mặt công tác từ phòng chống tội phạm, đảm bảo ATGT đến phòng cháy, chữa cháy. Bên cạnh kế hoạch chung, ở từng nơi công an huyện sẽ xây dựng các phương án đảm bảo ANTT, ATGT cụ thể, phù hợp. Trong đó, huy động tối đa các lực lượng tập trung làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, tránh xảy ra ùn tắc; phòng chống trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Ngoài ra, lực lượng công an nắm chắc tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, như: Trộm cắp xe máy, móc túi, tệ nạn cờ bạc, hoạt động mê tín dị đoan; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT thông suốt, không để ắch tắc giao thông, đảm bảo trật tự công cộng. Ngoài ra, Công an huyện Ngọc Lặc phối hợp với đội cảnh sát giao thông đường Hồ Chí Minh có phương án tuần lưu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh và khu vực ngã ba Thọ Phú, Ba Si, đường vào đền Trung Túc vương Lê Lai.

Bài và ảnh: Khắc Công