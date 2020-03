Chuyên án 220Đ và hành trình truy bắt đối tượng vận chuyển 17 bánh heroin trên chuyến tàu Bắc – Nam

Ngày 21-2, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an Thanh Hóa đã phá chuyên án 220Đ, bắt quả tang đối tượng Bùi Anh Thương (sinh năm 1972), ở TP Nam Định, tỉnh Nam Định đang vận chuyển 17 bánh heroin. Đây là chuyên án ma túy lớn, đối tượng rất nguy hiểm và đã nhiều lần vào tù, ra tội nên hoạt động hết sức tinh vi, chuyên nghiệp.

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thưởng nóng cho ban chuyên án.

Quá khứ bất hảo của Thương “Dược”

Khi nhắc đến Bùi Anh Thương (hay còn gọi là Thương “Dược”), người dân ở khu vực chợ Rồng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định không khỏi ngán ngẩm với quá khứ bất hảo của y. Ngay từ nhỏ, Thương “Dược” đã bộc lộ bản chất lưu manh khi liên tục phá phách buộc các cơ quan chức năng phải đưa đi trường giáo dưỡng.

Những tưởng sau những năm tháng được giáo dục, cảm hóa và dạy dỗ ở trường giáo dưỡng, Thương “Dược” sẽ thay đổi, “cải tà quy chính”. Nhưng với bản tính lưu manh, côn đồ, thích ăn chơi, hưởng thụ của mình, Thương “Dược” ngày càng dấn sâu vào con đường tội lỗi. Liên tiếp 4 lần Bùi Anh Thương bước vào trại giam, sống kiếp “cơm tù, áo số” với các tội danh “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tháng 11-2019, sau 8 năm chấp hành án tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” tại Trại giam Ba Sao (Hà Nam), Thương “Dược” trở về sinh sống với gia đình. Thế nhưng, ra tù chưa được lâu, bản tính của kẻ có “thâm niên” ăn cơm tù nhiều hơn ăn cơm nhà của Thương lại trỗi dậy. Lần này mức độ nguy hiểm và hành vi phạm tội của y liều lĩnh và manh động hơn rất nhiều.

Chỉ ít ngày sau khi ra tù, Thương “Dược” bắt đầu câu kết, móc nối với một số đối tượng khác hình thành nên đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn. Với vỏ bọc đi học lái xe ô tô và thường xuyên vắng nhà để tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng, Thương “Dược” đã tìm đủ mọi thủ đoạn để mua bán, vận chuyển ma túy từ tỉnh này đi tỉnh khác. Với sự ranh ma, xảo quyệt của mình, nhiều “chuyến hàng” của Thương đã được vận chuyển trót lọt. Tuy nhiên, “lưới trời lồng lộng”... mọi hoạt động phạm pháp của Thương đều đã nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng công an.

Trung tá Nguyễn Xuân Hưng, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Thanh Hóa cho biết: Bùi Anh Thương là đối tượng có mối quan hệ rất phức tạp. Ngoài một người vợ chính danh ở TP Nam Định, Thương còn chung sống, quan hệ với nhiều phụ nữ ở nhiều nơi khác, nên quá trình các trinh sát theo dõi đối tượng cũng rất vất vả vì đối tượng thay đổi địa điểm liên tục và luôn rất cảnh giác, chỉ cần một động tĩnh bất thường là y sẽ cao chạy xa bay.

7 ngày theo dấu đối tượng

Với quyết tâm triệt xóa bằng được đường dây mua bán, vận chuyển ma túy này, sau khi tiến hành xác minh, Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy Công an Thanh Hóa đã xác lập Chuyên án 220Đ để đấu tranh. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, hàng chục trinh sát có kinh nghiệm được điều động ra Hà Nội, Nam Định để nắm bắt tình hình, tìm hiểu đường đi, quy luật hoạt động của đường dây.

Đối tượng Bùi Anh Thương và 17 bánh heroin.

Đến ngày 14-2, sau khi xác định được Bùi Anh Thương là đối tượng nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy này, các trinh sát đã ngày đêm bám sát đối tượng, nắm chắc mọi di biến động của Thương. Là đối tượng thường xuyên vào tù, ra tội, nên Thương “Dược” rất khôn ngoan, tìm mọi cách đối phó và sẵn sàng tẩu tán, phi tang chứng cứ. Khi biết đối tượng sẽ thay đổi phương thức vận chuyển ma túy bằng tàu hỏa, 10 trinh sát kỳ cựu của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Thanh Hóa đã chia thành nhiều mũi khác nhau bám sát mọi di chuyển của đối tượng. Trong đó có 5 đồng chí túc trực 24/24h tại Ga Nam Định từ ngày 14-2 để áp sát Thương bất cứ lúc nào khi y xuất hiện.

Thượng tá Lê Đình Anh, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Thanh Hóa cho biết: “Được giám đốc phân công chỉ đạo trực tiếp tại địa bàn đối tượng hoạt động, chúng tôi đã lên phương án vây bắt Thương sao cho đảm bảo an toàn. Mọi phương án đều được tính toán kỹ càng, nhiều tình huống nghiệp vụ đã được vạch ra để sẵn sàng cất vó, bắt gọn đối tượng”.

Đúng như kế hoạch, 23 giờ đêm 20-2, Bùi Văn Thương xách 2 ba lô hành lý lên chuyến tàu SE1 (có lộ trình từ Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh), lập tức tổ trinh sát cũng bám theo. Những thành viên khác nhanh chóng quay về Thanh Hóa để triển khai các phương án đánh bắt đối tượng một cách an toàn nhất.

Đại úy Lê Văn Tiến, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy cho biết: “Tôi và 4 đồng chí trinh sát khác được phân công nhiệm vụ giám sát đối tượng từ khi lên Ga Nam Định. Khoảng thời gian đối tượng lên tàu đến Thanh Hóa là một khoảng thời gian dài, hết sức căng thẳng. Ngoài việc phân công nhau theo dõi chặt đối tượng thì phải thường xuyên báo cáo tình hình, xin ý kiến chỉ đạo của ban chuyên án. Vì đối tượng đi toa giường nằm nên khi vào phòng là anh em không biết được bên trong đối tượng làm gì, như thế nào. Tuy nhiên, do đã chủ động mọi phương án, tình huống có thể xảy ra nên khi đoàn tàu lăn bánh gần đến Ga Thanh Hóa, tổ công tác đã làm việc với Trưởng tàu SE1 đề nghị phối hợp, tạo điều kiện cho tổ công tác bắt giữ đối tượng”.

Qua điện thoại, ông L.N.H., Trưởng tàu SE1 tối hôm đó cho hay: “Nhận được đề nghị của các chiến sĩ công an, tôi biết rằng mình cần tích cực phối hợp để giúp lực lượng công an phá án nhanh nhất, an toàn nhất. Tuy nhiên, trên tàu rất đông hành khách, không gian chật hẹp và tại toa số 8 lúc đó có 2 hành khách nước ngoài ở cùng đối tượng nên rất nguy hiểm. Để không làm ảnh hưởng đến hành khách, cũng như lộ trình của chuyến tàu, chúng tôi cũng đã bàn bạc, thống nhất với tổ công tác nhiều phương án để vừa đảm bảo bí mật, bất ngờ, vừa đúng quy định và trên hết là đảm bảo an toàn, không làm xáo trộn, hoảng loạn cho hành khách trên tàu”.

1 giờ 20 phút sáng 21-2, khi đoàn tàu từ từ lăn bánh vào Ga Thanh Hóa, toa số 8, tàu SE1 điện bỗng phụt tắt, điều hòa cũng ngừng chạy. Ít phút sau, nhân viên trên tàu đề nghị hành khách trên toa di chuyển đến một phòng khác. Bùi Anh Thương từ giường nằm trên tầng 2 bước xuống, với tay lấy 2 túi hành lý dưới gầm giường đeo lên vai và cùng những hành khách khác di chuyển ra khỏi phòng. Khi đang đi ngoài hành lang đoàn tàu, lập tức tổ công tác áp sát, khống chế và bắt gọn Thương cùng số ma túy đang đeo trên vai trước sự ngỡ ngàng của y.

Khám xét hành lý của Bùi Anh Thương, ban chuyên án đã phát hiện 17 bánh heroin được bọc cẩn thận trong 2 túi vải được để lẫn với quần áo của đối tượng trong ba lô.

Chuyên án 220Đ kết thúc thành công. Rồi đây, đối tượng Bùi Anh Thương sẽ chịu bản án thích đáng cho hành vi phạm tội của mình. Ghi nhận những thành tích chiến công của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã gặp mặt, biểu dương và thưởng nóng 30 triệu đồng cho ban chuyên án, đồng thời chỉ đạo tiếp tục điều tra mở rộng để bắt, xử lý các đối tượng còn lại trong đường dây.

Bài và ảnh: Đình Hợp (Công an tỉnh)