Chủ động nắm chắc tình hình, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ” trong mọi tình huống

Sáng 5-2-2020, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị chuyên đề công tác an ninh năm 2020. Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Báo cáo tình hình, kết quả công tác an ninh năm 2019 khẳng định: Trong năm 2019, mặc dù tình hình có nhiều diễn biến phức tạp, song, do chủ động tham mưu và tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiều phương án, kế hoạch công tác nghiệp vụ, nên tình hình an ninh trên các tuyến, mục tiêu, địa bàn, lĩnh vực, chuyên đề trọng điểm luôn được giữ vững, nhất là an ninh trên tuyến biên giới Thanh Hóa – Hủa Phăn (Lào), tuyến biển, an ninh tôn giáo, dân tộc, không để xảy ra hoạt động thành lập “nhà nước Mông”, hình thành tổ chức chính trị đối lập, hoạt động khủng bố, phá hoại trên địa bàn…

Công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa – tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ bí mật Nhà nước… được chú trọng tăng cường; tình trạng đình công, khiếu kiện đông người cơ bản được kiềm chế, ngăn chặn và giải quyết dứt điểm, không để nảy sinh phức tạp, hình thành “điểm nóng".

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng, tặng hoa chúc mừng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác An ninh năm 2019.

Nổi bật là, trong năm 2019, công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng an ninh đã có sự chuyển biến rõ rệt, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn. Trong đó, số chuyên án được thành lập và đấu tranh thành công cao nhất từ trước đến nay (thành lập 4 chuyên án, phá thành công 3 chuyên án); các phương án, kế hoạch, quy trình nghiệp vụ an ninh được thực hiện có chiều sâu và đạt kết quả quan trọng; các chỉ tiêu công tác do Bộ Công an giao cho lực lượng an ninh đều đạt và vượt. Trong năm 2019, lực lượng An ninh Công an Thanh Hóa đã tham mưu giải quyết ổn định 28 vụ khiếu kiện, tiềm ẩn khiếu kiện; 24 vụ đình công, chuẩn bị đình công của công nhân các doanh nghiệp trên địa bàn; đấu tranh, gọi hỏi, răn đe trên 100 đối tượng, xử phạt 10 trường hợp có quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền, vận động, yêu cầu 1.069 người đã và đang lao động trái phép tại Trung Quốc cam kết không tiếp tục sang Trung Quốc lao động; thụ lý điều tra, xử lý 53 vụ, 83 bị can (tăng 18 vụ, 46 bị can)…

Tại hội nghị, Công an tỉnh đã tổ chức triển khai, quán triệt một số quy trình và chuyên đề công tác nghiệp vụ an ninh, gồm: Chuyên đề công tác phối hợp rà soát tiêu chuẩn chính trị phục vụ bảo vệ Đại hội Đảng các cấp; chuyên đề phòng ngừa, tham mưu giải quyết khiếu kiện… Đồng thời, tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu: Lực lượng an ninh và công an các địa phương phải quán triệt phương châm “An ninh chủ động” và linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện kế hoạch hành động năm 2020 của Công an tỉnh với 5 nhiệm vụ công tác trọng tâm. Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ phù hợp với khung tiêu chí, tiêu chuẩn; bố trí cán bộ 3 cấp công an gắn với đẩy mạnh tiến độ thực hiện Đề án “Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã”. Chủ động đánh giá, phân tích sát, đúng tình hình an ninh trên địa bàn, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh các chủ trương, giải pháp bảo vệ ANQG, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ” trong mọi tình huống, ứng phó kịp thời, hiệu quả với mọi tình hình phức tạp về ANTT xảy ra trên địa bàn; tổ chức có hiệu quả các phương án, đề án, kế hoạch, quy trình công tác an ninh; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chiến sỹ; phòng ngừa vi phạm, sai phạm của CBCS; tăng cường hội ý nghiệp vụ và phối hợp, trao đổi thông tin, tình hình giữa các đơn vị, lực lượng nhằm chủ động và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trong tình hình hiện nay.

Đình Hợp