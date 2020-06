Cấp, đổi giấy phép lái xe mới sử dụng mã quét QR để chống gian lận

Giấy phép lái xe mới sẽ được sử dụng in thêm hai chiều nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý và lực lượng tuần tra, kiểm soát trong việc phát hiện các giấy phép lái xe không hợp lệ và tra cứu vi phạm dễ dàng.

Giấy phép lái xe được cấp, đổi mới sẽ có mã hai chiều nhằm chống gian lận. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Thực hiện khoản 28 Điều 1 Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có công văn yêu cầu các Sở Giao thông Vận tải thực hiên in mã hai chiều (QR) vào giấy phép lái xe.

Theo lãnh đạo Tổng cục Đường bộ, mã hai chiều (QR) để đọc, giải mã nhanh thông tin trên giấy phép lái xe và liên kết với hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe để xác minh tính xác thực và tra cứu thông tin của giấy phép lái xe .

“Việc sử dụng mã QR sẽ tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý và lực lượng tuần tra, kiểm soát trong việc phát hiện các giấy phép lái xe không hợp lệ và liên kết nhanh với cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe của Tổng cục Đường bộ,” lãnh đạo Tổng cục Đường bộ nhìn nhận.

Bên cạnh đó, phía Tổng cục Đường bộ khẳng định việc in mã hai chiều (QR) trên mặt sau của giấy phép lái xe được thực hiện từ 0 giờ ngày 1/6/2020, giấy phép lái xe in sau thời điểm trên không có mã hai chiều (QR) là giấy phép lái xe không hợp lệ nên đề nghị các Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo cập nhật phần mềm và in giấy phép lái xe theo quy định.

Được biết, giấy phép lái xe trước đây được làm từ giấy bìa với công nghệ in, bảo mật còn lạc hậu, việc quản lý thủ công nên còn nhiều hạn chế, chưa hình thành hệ cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe toàn quốc, người lái xe muốn đổi bằng lái xe phải đến đúng Sở Giao thông Vận tải trực tiếp quản lý làm thủ tục.

Để khắc phục các tồn tại nói trên, theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, từ ngày 1/7/2012 đã thực hiện đổi mới giấy phép lái xe và xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, việc cấp đổi bằng lái xe được thực hiện tại bất kỳ Sở Giao thông Vận tải nào thuận tiện nhất cho người lái xe.

Giấy phép lái xe mới có kích thước nhỏ gọn phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, làm bằng vật liệu PET, đảm bảo độ bền cơ học, chịu ẩm, chịu nhiệt phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường, có tính năng bảo mật cao, ảnh của người lái xe được in trực tiếp trên giấy phép lái xe, sử dụng công nghệ IPI mã hóa thông tin ẩn trên ảnh của người lái xe; các thông tin này được hiển thị dưới kính giải mã đơn giản và tiện dụng đối với lực lượng tuần tra kiểm soát, trên Giấy phép lái xe có hoa văn bảo mật và tem chống làm giả…

Hệ cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc gồm 12 phần mềm quản lý từ quá trình đào tạo, sát hạch, cấp, đổi và cập nhật các vi phạm của người lái xe và hình thành cổng thông tin điện tử về Giấy phép lái xe toàn quốc.

Việc cấp giấy phép lái xe mới và thực hiện quản lý giấy phép lái xe theo hệ cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc tạo điều kiện để lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của ngành công an và cơ quan, doanh nghiệp sử dụng người lái xe dễ dàng cập nhật, khai thác, truy cập vào cổng thông tin điện tử về giấy phép lái xe của Tổng cục Đường bộ Việt Nam để xác thực và theo dõi vi phạm của người lái xe khi cần.

Ngoài ra, các cơ quan quản lý dễ dàng rà soát, xử lý để loại trừ các trường hợp bị lực lượng chức năng thu hồi giấy phép lái xe nhưng lại giả báo mất để xin cấp lại bằng lái xe ; hạn chế việc sử dụng giấy phép lái xe giả hoặc cùng lúc sử dụng nhiều giấy phép lái xe; giảm bớt thủ tục, thời gian xác minh giấy phép lái xe./.

(Vietnam+)