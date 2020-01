Cảnh báo về hoạt động tạo lập các trang mạng giả mạo trang TTĐT của lực lượng công an nhằm phát tán mã độc

Công an tỉnh Thanh Hóa cảnh báo về hoạt động tạo lập các trang mạng giả mao trang thông tin điện tử của lực lượng công an nhằm phát tán mã độc.

Thời gian qua, Bộ Công an đã phát hiện hoạt động tạo lập các trang mạng giả mạo trang thông tin điện tử (TTĐT) của lực lượng Công an nhằm phát tán mã độc trên thiết bị di động thông minh sử dụng hệ điều hành Android, cụ thể đã có 8 trang giả mạo được phát hiện, phần đầu trang giả mạo có hình ảnh Công an và tiêu đề “CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ CÔNG AN”, “CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN ĐÀ NẴNG”, “CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI”... với các liên kết hiển thị như: “Hồ sơ tìm kiếm”, “Hệ thống kiểm kê trực tuyến”, “Phần mềm giám sát an toàn”, “Hệ thống bảo vệ Bộ Công an”,... Tại mục “Phần mềm giám sát an toàn”, khi người dùng nhấn vào mục này thì tập tin được gắn mã độc sẽ tự động tải về thiết bị với nhiều tên gọi khác nhau như: vn84.apk, vn.apk,...

Bộ Công an đã xác định khi các tập tin trên được cài đặt thành công lên thiết bị sẽ yêu cầu cung cấp các quyền quản trị điện thoại để tự động nghe cuộc gọi người dùng, thu thập tin nhắn, danh bạ; thu thập thông tin điện thoại (IMEI, MAC Address, tọa độ GPS...); trạng thái kết nối mạng... đồng thời tự động gửi các thông tin thu thập được lên các máy chủ điều khiển ở nước ngoài.

Từ tình hình trên, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo và đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nhận diện về hoạt động tạo lập các trang TTĐT giả mạo cơ quan, tổ chức nói chung và lực lượng Công an nói riêng; nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên khi tham gia môi trường mạng, không truy cập vào các đường link, địa chỉ trang web liên quan đến cơ quan nhà nước có dấu hiệu khả nghi hoặc chưa được cơ quan, tổ chức đó xác nhận nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm mã độc; không cài đặt các phần mềm, ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Tăng cường bảo đảm an ninh thông tin đối với các phần mềm, thiết bị đang kết nối Internet tại đơn vị. Đối với các thiết bị đã bị cài đặt mã độc từ các trang TTĐT giả mạo trên, đề nghị khôi phục về trạng thái cài đặt gốc; đồng thời thực hiện cấu hình thiết bị tường lửa tại đơn vị (nếu có) để ngăn chặn truy cập đến các trang giả mạo, địa chỉ lưu trữ máy chủ điều khiển mã độc.

Trường hợp phát hiện các trang mạng giả mạo cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa hoặc các trang mạng giả mạo trang TTĐT các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh cần thông báo ngay cho Công an Thanh Hóa (qua phòng PA03, số điện thoại: 0989156591 – Đ/c Nguyễn Quang Minh) để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

BĐT