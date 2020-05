Cần nhiều hơn nữa mô hình “Camera giám sát an ninh”

Các mắt camera được kết nối với máy chủ tại phòng làm việc của Công an xã Quảng Lưu.

Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, những năm qua, xã Quảng Lưu (Quảng Xương) đã có nhiều cách làm sáng tạo, trong đó mô hình “Camera giám sát an ninh” đã đem lại hiệu quả và tạo sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của Nhân dân.

Vừa dẫn chúng tôi đi xem những mắt camera an ninh được lắp đặt trên các cột đèn cao áp, cổng cơ quan, trường học, công sở, cổng làng, đồng chí Nguyễn Đức Cường, phó bí thư thường trực đảng ủy xã, cho biết: Là xã phát triển khá của huyện, lại là trung tâm của vùng màu, có tuyến tỉnh lộ 4A đi qua, trên địa bàn có nhiều nhà hàng, các điểm tâm linh, vui chơi giải trí... Do đó, hàng ngày có hàng trăm lượt người qua lại buôn bán nên tình hình an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội và an toàn giao thông diễn biến phức tạp.

Trước tình hình đó, tháng 1-2018, ban chỉ đạo ANTT xã đã tham mưu cho ban chấp hành đảng bộ xã xây dựng nghị quyết về việc chỉ đạo thực hiện xây dựng mô hình camera giám sát an ninh.

Để mô hình thực hiện hiệu quả, ban chỉ đạo ANTT xã đã khảo sát thực tế về vị trí cần lắp đặt. Qua đó, dự kiến cần khoảng trên 40 mắt camera mới đủ đảm bảo quan sát trên các tuyến đường trục chính của xã. Với số lượng camera như trên, đòi hỏi kinh phí lớn. Vì vậy, ban chỉ đạo ANTT xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc vận động doanh nghiệp, con em địa phương trên mọi miền Tổ quốc cùng chung tay xây dựng mô hình. Đến nay, xã đã vận động lắp đặt được 43 camera an ninh dọc các trục đường chính, khu tập trung đông người, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và một số ngõ trong thôn, với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng, tất cả đều huy động từ nguồn xã hội hóa. Ngoài hệ thống camera xã lắp đặt, các hộ dân cũng chủ động lắp đặt 63 camera giám sát ngay trước cổng nhà. Các mắt camera được kết nối với máy chủ tại phòng làm việc của trưởng công an xã, thường xuyên có cán bộ phụ trách theo dõi tình hình 24/24h. Vì vậy, qua hơn 2 năm đi vào sử dụng, mô hình “camera giám sát an ninh” đã thực sự trở thành “ác mộng” của các loại tội phạm. Các “mắt thần” camera trở thành một trợ thủ đắc lực giúp lực lượng công an xã kịp thời phát hiện và xử lý có hiệu quả các vụ việc, như: Trộm cắp tài sản, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tại các tuyến đường và khu vực phức tạp về ANTT, giám sát việc người dân vứt rác bừa bãi... Ngoài ra, nhiều vụ thanh niên địa phương tụ tập uống rượu say, gây mất ANTT, chạy xe lạng lách, không đội mũ bảo hiểm cũng bị phát hiện và được công an xã mời lên giáo dục, nhắc nhở. Do vậy, trước đây ở khu vực ngã tư thôn Hiền Đông, Hiền Tây các nhóm thanh niên thường tụ tập ăn nhậu, đánh nhau, gây mất ANTT, nay nhờ có gắn camera giám sát, tình trạng đó không còn tái diễn nữa.

Cũng thông qua hệ thống camera an ninh, trong năm 2019 và 5 tháng đầu năm 2020 lực lượng công an xã phát hiện, bắt chuyển công an huyện xử lý 4 vụ trộm cắp tài sản, 5 vụ va chạm giao thông, 2 vụ gây thương tích, 1 vụ làm hư hỏng tài sản và nhiều vụ việc liên quan đến ANTT đã được camera an ninh ghi lại, qua đó phục vụ có hiệu quả cho công tác điều tra, xử lý tội phạm của lực lượng công an xã và công an huyện. Ví như vụ việc xảy ra vào tháng 5-2019, qua trích xuất camera, công an đã phát hiện đối tượng Nguyễn Văn H., sinh năm 1989 ở xã Quảng Hợp (Quảng Xương) trộm cắp xe máy của ông Lê Đình Ph. ở xã Quảng Lưu. Công an xã củng cố hồ sơ bàn giao Công an huyện Quảng Xương mở rộng điều tra. Kết quả, H. đã khai nhận liên quan đến 36 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn toàn huyện.

Có thể khẳng định, việc áp dụng và nhân rộng mô hình “camera giám sát an ninh” là một giải pháp phù hợp để giữ vững ANTT, an toàn xã hội, tạo tâm lý yên tâm lao động, sản xuất, kinh doanh trong nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã ngày một vững mạnh. Đây là mô hình hay mà các địa phương nên vận dụng để nâng cao hiệu quả của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tô Dung