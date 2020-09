Bộ Công an kiểm tra công tác phòng chống ma tuý tại Thanh Hoá

Ngày 23-9-2020, đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma tuý, làm trưởng đoàn đã có buổi làm biệc và kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm ma tuý trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã báo cáo tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Theo đó, trong những năm qua, tình hình tội phạm ma tuý trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá vẫn diễn biến khá phức tạp, nhất là tình trạng tàng trữ, mua bán lẻ chất ma tuý ở các địa bàn đô thị hoặc giáp biên giới với Lào; hoạt động tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý trong các nhà hàng, khách sạn, quán karaoke có thời điểm diễn ra phức tạp; tình hình nghiện ma tuý, nhất là ma tuý tổng hợp dạng “đá” vẫn có xu hướng gia tăng trong giới trẻ.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các lực lượng, biện pháp để phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với tội phạm về ma túy. Tính riêng trong tháng cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý vừa qua, lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an Thanh Hoá đã bắt, xử lý 150 vụ, 285 đối tượng (tăng 11% về số vụ và tăng 51.1% đối tượng so với cùng kỳ năm 2019), xoá 11 tụ điểm phức tạp về ma tuý; khởi tố 101 vụ, 125 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, thu giữ gần 35 nghìn viên ma tuý tổng hợp và nhiều loại ma tuý khác.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma tuý Bộ Công an đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Sau khi phân tích, đánh giá tình hình, chỉ rõ những tồn tại, thiếu sót, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Công an yêu cầu trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý Công an Thanh Hoá cần khắc phục mọi khó khăn, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản để đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây tội phạm ma tuý, nhất là tội phạm buôn bán ma tuý xuyên quốc gia, góp phần đảm bảo vững chắc ANTT trên địa bàn tỉnh.

Thái Thanh