Bắt quả tang 24 nam, nữ sử dụng ma túy “bay lắc” tại phố núi

Công an huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, bắt quả tang 24 thanh niên nam, nữ đang tổ chức sử dụng và sử dụng ma túy trong phòng hát karoke tại 1 nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Theo đó, vào khoảng 5h00 phút ngày 1-7, Công an huyện Quan Hóa đã kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke Hà Linh 2, có địa chỉ tại khu phố 4, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa. Tại 2 phòng hát của cơ sở này, Công an huyện Quan Hóa bắt quả tang 24 đối tượng (12 nam, 12 nữ) đến từ các huyện Đông Sơn, Quan Hóa, Bá Thước (Thanh Hóa) và tỉnh Hòa Bình đang tụ tập hát karaoke và có biểu hiện sử dụng trái phép các chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng công an thu giữ nhiều đồ vật là tang vật dùng để sử dụng các chất ma túy. Qua test nhanh, có 16 đối tượng dương tính với các chất methamphetamil (ma túy đá) và MDMA (thuốc lắc).

Lực lượng công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Bước đầu các đối tượng khai nhận: Ngày 30-6-2020, sau khi tham dự một buổi đấu thầu ở huyện Bá Thước, đến tối cùng ngày, các đối tượng này đã tụ tập về cơ sở kinh doanh karaoke Hà Linh 2 để ăn nhậu và hát hò. Trong quá trình hát karoke tại đây, các đối tượng đã gọi nhân viên phục vụ các quán hát ở nhiều nơi đến để phục vụ và sử dụng ma túy. Đến 5h00 phút ngày 1-7 thì bị Công an huyện Quan Hóa phát hiện, bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

