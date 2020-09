Bắt giữ đối tượng mua ma tuý từ Mường Lát về sử dụng

Công an huyện Quan Hoá cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Văn Chuông (SN 1996) ở bản Đỏ, xã Phú Thanh, huyện Quan Hoá về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đối tượng Trần Văn Chuông cùng tang vật vụ án.

Theo đó, vào hồi 5h, ngày 21 - 9, trong quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại khu vực bản Co Me, xã Trung Sơn, tổ công tác của Công an huyện Quan Hoá và Công an xã Trung Sơn phát hiện Chuông điều khiển xe máy không mang biển kiểm soát đi theo hướng từ huyện Mường Lát về huyện Quan Hoá có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Chuông đã ném một chiếc điện thoại di động, một túi nilon bên trong có chứa 74 viên nén hình trụ tròn nghi là ma tuý tổng hợp và một túi có chứa các cục màu trắng nghi là heroin xuống đất.

Lực lượng Công an đã nhanh chóng khống chế đối tượng, thu giữ toàn bộ số tang vật và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trần Văn Chuông.

Tại cơ quan Công an, Chuông khai báo vòng vo, không thừa nhận số ma tuý trên là của mình. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng Công an đã buộc Chuông nhận tội, khai nhận số ma tuý trên được Chuông mua của một đối tượng khác ở huyện Mường Lát về để sử dụng.

Công an huyện Quan Hoá đang tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Văn Thiện