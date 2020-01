Bắt giữ đối tượng mua 12 kg pháo từ Trung Quốc về Bình Định

Khoảng 17 giờ ngày 2-1-2020, tại QL1A, đoạn qua địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tổ TTKS phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa do Đại úy Tô Minh Khiêm làm tổ trưởng đã phát hiện, bắt giữ xe contener BKS 86C-004.78 kéo rơ moóc 86R - 000.35 do Võ Hoài Trơn ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định điều khiển vận chuyển 12 kg pháo dàn do Trung Quốc sản xuất.

Lái xe Võ Hoài Trơn cùng số pháo thu giữ.

Tại thời điểm trên, tổ TTKS của phòng CSGT Công an tỉnh trong khi đang làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT trên QL1A đã phát hiện xe contener nói trên vi phạm Luật ATGT nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện trong vách trên ghế phụ có 4 hộp pháo dàn do Trung Quốc sản xuất có tổng trọng lượng 12kg. Tổ công tác đã lập biên bản và đưa chiếc xe khách nói trên cùng toàn bộ tang vật về bàn giao cho Công an huyện Tĩnh Gia điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

CSGT kiểm tra số pháo thu giữ.

Theo lời khai ban đầu của lái xe Võ Hoài Trơn thì số pháo trên được mua từ biên giới Trung Quốc về Bình Định để sử dụng trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thái Thanh