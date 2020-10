Bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh

Đội cảnh sát giao thông đường Hồ Chí Minh kiểm tra các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Từ đầu năm đến nay, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường Hồ Chí Minh, thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên tuyến đường phụ trách, không để xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng, ùn tắc giao thông, phục vụ tối đa nhu cầu lưu thông của người dân.

Tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa có chiều dài gần 130 km, đi ngang qua nhiều khu dân cư với nhiều đường ngang giao cắt nên tình trạng mất ATGT là khó tránh khỏi. Cùng với đó, lưu lượng xe trọng tải lớn, chạy quá tốc độ cho phép trong khi đường hẹp và nhiều khúc cua gấp che khuất tầm nhìn là nguyên nhân dẫn đến các vụ TNGT. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của một bộ phận người dân và người điều khiển phương tiện còn kém. Mặc dù lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát nhưng do tâm lý chủ quan nên hiện tượng người điều khiển phương tiện vi phạm pháp luật về trật tự ATGT như không đội mũ bảo hiểm, đi sai phần đường, sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông vẫn còn diễn ra. Tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT làm điểm trao đổi, mua bán hàng hóa còn diễn ra tại các ngã ba, ngã tư, ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông.

Để đảm bảo trật tự ATGT, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân, Đội CSGT đường Hồ Chí Minh đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo phòng CSGT xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế trên tuyến đường mình phụ trách; phối hợp với công an các huyện, chính quyền các địa phương có tuyến đường đi qua tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự ATGT đến các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, lực lượng công an đã xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự ATGT... gắn với xây dựng hình ảnh chiến sĩ công an Nhân dân đẹp trong lòng dân. Cùng với đó, bố trí lực lượng triển khai tuần tra, kiểm soát trên tuyến 24/24h, đồng thời triển khai kiểm tra chuyên đề theo từng thời điểm như kiểm tra nồng độ cồn, kiểm tra xe quá khổ, quá tải, xe không chấp hành về tốc độ, phần đường... để đảm bảo ATGT. Ngoài ra, phối hợp với chính quyền địa phương yêu cầu các đơn vị vận tải thường xuyên hoạt động trên tuyến như các xe chuyên chở nông sản, vật liệu xây dựng, xe khách tuyến... ký cam kết không vi phạm ATGT.

Bên cạnh đó, Đội CSGT đường Hồ Chí Minh đã bố trí các tổ công tác luân phiên tuần lưu trên các tuyến đường, những vị trí sạt lở, những vị trí có nguy cơ sạt lở để thông báo cho chính quyền các địa phương trên tuyến và các đơn vị quản lý đường bộ giải tỏa ách tắc và cắm biển cảnh báo, điều tiết giao thông khi có sạt lở xảy ra. 9 tháng năm 2020, Đội CSGT đường Hồ Chí Minh đã xử lý và lập biên bản 1.946 trường hợp với 833 xe ô tô, 1.104 xe máy, 9 xe khách. Trong đó, riêng xe quá khổ, quá tải lập biên bản xử phạt 35 trường hợp với số tiền gần 200 triệu đồng; lập biên bản xử lý 280 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 202 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 177 trường hợp chạy quá tốc độ... Cùng với việc làm tốt công tác đảm bảo trật tự ATGT, Đội CSGT đường Hồ Chí Minh còn tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại; vận động quần chúng Nhân dân, nhất là đội ngũ lái xe phát hiện và cung cấp các thông tin về tội phạm nhằm phục vụ công tác đấu tranh có hiệu quả.

Với việc tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông... đã góp phần kiềm chế TNGT. Tuy nhiên, ngoài sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, người dân cũng cần nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của chính mình và mọi người khi tham gia giao thông.

Quốc Hương