15:32 24/12/2019

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 24-12, Cơ quan ANĐT Công an Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Duy Cương (sinh năm 1971), ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An về tội “Vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ”.