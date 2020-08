18:08 20/07/2020

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 20-7, tại buổi họp báo thường kỳ của UBND tỉnh, Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 bị can về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.