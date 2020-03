Xây dựng nông thôn mới ở xã Nga Vịnh

Thuộc vùng chiêm trũng phía Tây Bắc của huyện Nga Sơn, xã Nga Vịnh không có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế như nhiều địa phương khác trong huyện. Tuy nhiên, sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương đã giúp xã Nga Vịnh gặt hái được nhiều thành công trong thực hiện 19 tiêu chí theo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Công sở xã Nga Vịnh được xây dựng khang trang theo tiêu chí NTM.

Là xã có điểm xuất phát thấp, khi triển khai chương trình XDNTM, Nga Vịnh mới đạt được 5 tiêu chí, tỷ lệ hộ nghèo tới 29,5%. Xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu hết ý nghĩa của XDNTM là lấy sức dân để lo cho dân. Từ đó, các tầng lớp nhân dân địa phương có sự chung tay góp sức, nỗ lực vì chương trình lớn của xã. Khi khẩu hiệu “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được hiện thực hóa, có nghĩa vai trò chủ thể của người dân trong chương trình này được phát huy, nhân dân càng thấy hào hứng và nhiệt tình tham gia phong trào. Xuyên suốt thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã cũng đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề, UBND xã xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch liên quan. Xã cũng phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng cán bộ, công chức, chuyên môn, phụ trách và hướng dẫn các thôn tổ chức thực hiện. Căn cứ tình hình thực tế mỗi giai đoạn, từng chương trình, kế hoạch theo giai đoạn được thay đổi để thực hiện hiệu quả các tiêu chí NTM.

Để kích cầu các thôn thực hiện các tiêu chí NTM, xã đã ban hành nhiều cơ chế khuyến khích cho xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng thôn đạt chuẩn NTM... Các công trình phúc lợi tại các thôn cũng được xây dựng hoàn thiện theo phương châm: Nhân dân đóng góp công khai, xã hỗ trợ ngân sách. Ngay từ những năm đầu XDNTM, xã Nga Vịnh đã xác định tiêu chí sản xuất, phát triển ngành nghề nông thôn để nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm. Trong lĩnh vực nông nghiệp, địa phương đã phân vùng phát triển thành các vùng chuyên canh lúa, vùng phát triển trang trại và gia trại nhằm nâng cao hiệu quả quỹ đất. Hiện trên địa bàn có tới 58 trang trại và gia trại tổng hợp, cho hiệu quả kinh tế khá. Nhiều trang trại, gia trại trong số đó đã áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học gắn với vệ sinh an toàn thực phẩm. Xã cũng không ngừng tạo điều kiện để các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình phát triển sản xuất, kinh doanh và các ngành nghề nông thôn. Đến nay, trên địa bàn xã có 2 doanh nghiệp, 26 cửa hàng kinh doanh, buôn bán, hàng chục xe ô tô và máy móc làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp. Các nghề cơ khí, mộc dân dụng, may mặc, hoạt động tiểu thủ công nghiệp... phát triển mạnh tại địa phương. Hàng trăm lao động có việc làm và thu nhập ổn định nhờ các ngành nghề nông thôn nói trên. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt khoảng 41 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo trong xã chỉ còn hơn 1%.

Từ phát triển sản xuất, thu nhập của người dân được nâng cao nên có nhiều điều kiện đóng góp cho XDNTM của địa phương. Toàn xã đã hoàn thành cứng hóa gần 10 km đường giao thông trục thôn, liên thôn với chiều rộng nền đường tối thiểu 4m, có rãnh tiêu thoát nước. 5,7/5,7 km đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện cũng đã được nhựa hoặc bê tông hóa theo đúng tiêu chí giao thông trong XDNTM. Các trường học trên địa bàn đều được hiện đại hóa với nhiều trang thiết bị dạy và học đáp ứng nhu cầu ngày càng cao từ thực tiễn. Xã cũng đã xây dựng được nhà văn hóa 250 chỗ ngồi, xây dựng khu thể thao và sân vận động với tổng diện tích hơn 13.500m2. Các thôn đều có nhà văn hóa khang trang để nhân dân tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng. Diện mạo xã NTM ở Nga Vịnh đã thành hình nhờ nhà cửa dân cư khang trang hiện đại, hệ thống cây xanh được chú trọng phát triển, vấn đề ô nhiễm môi trường dần được đẩy lùi...

Đến nay, tổng nguồn vốn huy động đầu tư cho XDNTM của xã Nga Vịnh đã đạt khoảng 123 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương, tỉnh và huyện hỗ trợ 30,65 tỷ đồng, ngân sách xã 11,25 tỷ đồng... Với những thành quả đã đạt được, Nga Vịnh vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Bài và ảnh: Linh Trường