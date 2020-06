Xã Tượng Văn xây dựng nông thôn mới nâng cao

Là một trong hai xã đầu tiên của huyện Nông Cống đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đến nay, đời sống của người dân Tượng Văn được nâng lên đáng kể. Tuy nhiên, chính quyền và Nhân dân trong xã luôn xác định việc xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, cần tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo phương châm “làm đến đâu, chắc đến đó”.

Một góc xã Tượng Văn (Nông Cống).

Sau khi về đích xã NTM, Tượng Văn đã tập trung thực hiện bộ tiêu chí NTM nâng cao. Đảng ủy, chính quyền xã xác định việc xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong thời gian tới sẽ phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, huy động các nguồn lực trong Nhân dân cùng với hỗ trợ hiệu quả của Nhà nước để phục vụ lợi ích của người dân, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Để thực hiện lộ trình, xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức như lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, các buổi họp dân và trên hệ thống truyền thanh của các thôn, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân. Giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 5-2020, xã đã huy động được hơn 113,2 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn.

Cùng với đó, xã chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Xã xác định chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển mạnh về thương mại - dịch vụ; từng bước tăng tỷ trọng thương mại, tiểu thủ công nghiệp. UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch và kế hoạch phát triển sản xuất hàng hóa chủ lực gắn với tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn đến năm 2025. Đồng thời, thực hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ nông sản an toàn, như: Xây dựng cánh đồng lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao theo tiêu chuẩn VietGAP với diện tích 50 ha; mô hình trồng rau an toàn... Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đời sống người dân trên địa bàn xã không ngừng được cải thiện. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 48,2 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,38%. Nhiều công trình phúc lợi xã hội được đầu tư xây dựng mới, như: Khu lớp học hai tầng và nhà ăn trường mầm non; xây dựng cầu Hùng Sơn và tuyến đường từ cầu Hùng Sơn đi đường tỉnh 525, nâng cấp, cải tạo khuôn viên và đường vào đài tưởng niệm liệt sĩ; đầu tư nâng cấp chợ; tu sửa, cải tạo, xây bồn hoa khuôn viên công sở xã; nâng cấp, cải tạo sân vận động; xây dựng nhà đóng gói, trưng bày, giới thiệu sản phẩm và hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Để bảo vệ môi trường, xã thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt. Người dân phân loại rác từ trong gia đình, tham gia các ngày “Chủ nhật xanh” để dọn vệ sinh môi trường chung, có ý thức trong chăn nuôi sinh học và không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học, nhất là thuốc diệt cỏ để tránh ảnh hưởng đến môi trường. Nét riêng của các tuyến đường giao thông của Tượng Văn là mật độ cây xanh rất lớn với nhiều loại cây; các tuyến trục thôn, xóm có những hàng rào cây xanh, hàng rào hoa nối tiếp nhau chạy dọc hai bên đường.

Để đạt mục tiêu chuẩn NTM nâng cao trong năm 2020, xã Tượng Văn đang tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong quá trình thực hiện, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, kiên trì, quyết liệt “làm đến đâu, chắc đến đó”, không chủ quan, nóng vội. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, nhất là giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đẩy mạnh phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững. Phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân; huy động các nguồn lực để xây dựng NTM nâng cao; thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án, sự đóng góp của các HTX, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Bài và ảnh: Khánh Phương