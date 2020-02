Xã Nga An đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Một trong những đích đến của xây dựng nông thôn mới (NTM) là nâng cao mức sống người dân. Vì vậy, xã Nga An (Nga Sơn) chú trọng thực hiện các tiêu chí giảm nghèo gắn với xây dựng NTM. Qua đó, không chỉ mang lại những kết quả đáng kể trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo (XĐGN), mà Nga An còn hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn NTM.

Nhiều mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn xã cho thu nhập cao, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, xã Nga An đã thành lập ban chỉ đạo XĐGN do Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban và phân công thành viên phụ trách ở từng thôn trực tiếp điều hành, chỉ đạo sản xuất, tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, nhu cầu của từng hộ để có định hướng, hướng dẫn cụ thể cho phù hợp. Định kỳ hàng tuần, hàng tháng, các thành viên báo cáo với Trưởng Ban Chỉ đạo XĐGN xã về tình hình sản xuất của các hộ dân trong từng thôn, làng được phụ trách theo dõi để có biện pháp giúp đỡ kịp thời. Bên cạnh việc phát huy vai trò của ban chỉ đạo, xã cũng chú trọng nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận và các hội, đoàn thể trong việc phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ tới từng hộ dân. Qua đó, giúp các hộ nông dân nâng cao kiến thức trong việc áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Đến nay, hầu hết các hộ dân đã biết áp dụng các loại cây, con giống mới, năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất. Cùng với các chính sách về giống, vốn, khoa học - kỹ thuật, những năm gần đây, nhờ được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo nguồn vốn từ các chương trình, dự án, bộ mặt nông thôn xã Nga An đã có sự đổi thay rõ rệt. Đến nay, nhiều tuyến đường giao thông trong xã đã được xây mới, đổ bê tông, trải cấp phối rộng rãi, khang trang giúp cho bà con trong vùng đi lại, giao lưu, mua bán, trao đổi hàng hóa dễ dàng, thuận tiện; hệ thống kênh mương, công trình thủy lợi... được xây dựng đã chủ động được nước tưới cho phần lớn diện tích canh tác lúa và hoa màu. Các chính sách trợ giá, trợ cước về giống cây trồng, vật nuôi, phân bón; dự án dạy nghề cho người nghèo, chính sách hỗ trợ hộ nghèo về điện, y tế, giáo dục - đào tạo,... đều phát huy hiệu quả, được nhân dân nhiệt tình ủng hộ, đánh giá cao.

Song song với các hoạt động trên, để góp phần giảm nghèo bền vững, địa phương đã quan tâm đến việc hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất. Trong đó, chú trọng những mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao và phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Cụ thể, từ năm 2018 đến nay, địa phương đã và đang tiến hành triển khai các dự án như: Phát triển mô hình nuôi bò sinh sản cho hộ nghèo; mô hình chăn nuôi lợn, gà; chăn nuôi dê sinh sản và dê lấy thịt; sản xuất khoai tây, bí xanh, dưa hấu, hành Baro... Ngoài ra, địa phương còn hỗ trợ đào tạo nghề, xuất khẩu lao động cùng nhiều chương trình, chính sách khác đã tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản. Bên cạnh đó, việc chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng là động lực cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy được thế mạnh vùng biển, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Do thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm xuống còn 1,27%, thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh. Để có được kết quả này, xã chú trọng triển khai các chương trình, chính sách giảm nghèo cho người dân như: Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, vay vốn ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo... Cùng với đó, trong quá trình xây dựng NTM, xã Nga An huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Đến nay, 100% tuyến đường trên địa bàn xã được bê tông, nhựa hóa. Hệ thống trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, các công trình thủy lợi được quan tâm đầu tư xây dựng... Qua đó, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ công cộng, vừa thúc đẩy công tác giảm nghèo, vừa đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành xã đạt chuẩn NTM.

Trao đổi với chúng tôi, ông Mai Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Nga An cho biết: Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn, nên tỷ lệ giảm nghèo của xã Nga An những năm qua đạt kết quả đáng khích lệ. Để đạt được kết quả trên, xã đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác giảm nghèo; khơi dậy ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước đối với người nghèo. Thời gian tới, xã Nga An sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo. Đồng thời, nhân rộng các mô hình giảm nghèo, xây dựng các vùng chuyên canh cây, con để tạo lợi thế cạnh tranh, góp phần XĐGN; tăng cường công tác dạy nghề, nâng cao dân trí, giải quyết việc làm cho người lao động; đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động.

Bài và ảnh: Trần Hằng