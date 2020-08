Xã Bắc Lương xây dựng nông thôn mới nâng cao

Cảnh quan xanh - sạch - đẹp ở xã Bắc Lương (Thọ Xuân).

Về xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân hôm nay, điều chúng tôi cảm nhận thấy rõ nét đó là những đổi thay của một vùng quê nông thôn mới với nhiều khởi sắc, những con đường bê tông được trải dài khắp các thôn, xóm; những ngôi nhà kiên cố, cao tầng khang trang mọc lên ngày càng nhiều; các công trình như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa các thôn được xây dựng và nâng cấp...

Có được những thành quả như ngày hôm nay chính là nhờ sức mạnh tổng hợp giữa ý Đảng, lòng dân trong chặng đường xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của địa phương.

Năm 2016, xã Bắc Lương hoàn thành Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM. Xác định về đích NTM đã khó nhưng giữ được thành quả đó lại càng khó khăn hơn. Vì vậy sau khi đạt chuẩn NTM, đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết về việc tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM tiến tới xây dựng thành công xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đặc biệt năm 2019, địa phương được huyện chọn là một trong 10 xã xây dựng xã NTM nâng cao, xã đã phân công các thành viên trong ban chỉ đạo theo dõi và phụ trách các nhóm lĩnh vực chuyên môn ứng với các tiêu chí NTM, chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, theo dõi các lĩnh vực mình phụ trách; lập kế hoạch và lộ trình thực hiện cụ thể từng khối lượng công việc; chủ động tham mưu đề xuất để hoàn thành công việc. Đồng thời có báo cáo đánh giá kết quả về thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí thuộc lĩnh vực mình phụ trách về ban chỉ đạo NTM để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM của xã. Mặt khác xã đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình XDNTM bằng nhiều hình thức như: Thông qua hội nghị đảng bộ, hội nghị các đoàn thể và hội nghị thôn, treo băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, trên hệ thống truyền thanh của xã về chương trình hành động về XDNTM, qua đó nhằm phân tích rõ mục đích, nội dung, ý nghĩa và hiệu quả to lớn, thiết thực của việc củng cố duy trì, xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao mà Nhân dân là chủ thể, để mọi người hiểu tham gia thực hiện một cách tích cực và tự giác. Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Vì vậy đến nay 100% các thôn trên địa bàn xã đã có nhà văn hóa thôn khang trang với đầy đủ tiện nghi phục vụ cho sinh hoạt cộng đồng của Nhân dân; phong trào 5 không, 3 sạch, đoạn đường tự quản của hội phụ nữ; nông dân với phong trào ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao giá trị thu nhập cho hội viên được phát huy.

Nhằm nâng cao đời sống Nhân dân, cấp ủy, chính quyền đã vận động Nhân dân đầu tư xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo từng lĩnh vực rõ rệt, thực hiện sản xuất đúng theo quy hoạch và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật nên việc sử dụng tài nguyên đất đai được hợp lý, bền vững và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, địa phương chú trọng đến chuyển đổi một số diện tích cấy lúa năng suất thấp, kém hiệu quả sang trồng bưởi Diễn, cho thu nhập về kinh tế rất cao. Hiện tại xã đã xây dựng được vùng bưởi Diễn tập trung theo phê duyệt quy hoạch của huyện với diện tích trên 13 ha (thôn Mỹ Thượng 3). Ngoài ra, cây bưởi Diễn còn được người dân địa phương trồng rải rác ở khắp khu vực trên địa bàn toàn xã với tổng diện tích lên đến trên 45 ha. Bên cạnh đó, xã tích cực vận động bà con mở thêm nhiều trang trại, gia trại để trồng cây ăn quả, trồng hoa, cây cảnh, mở rộng chăn nuôi,... đem lại hiệu quả kinh tế cao. Toàn xã hiện có 5 trang trại tổng hợp, có 4 hộ nuôi trồng thủy sản kết hợp nuôi cá - trồng trọt cho giá trị thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha/năm. Song song với sự phát triển của kinh tế nông nghiệp, trong những năm qua cấp ủy đảng và chính quyền xã đã không ngừng tạo điều kiện thuận lợi, cơ chế, chính sách hỗ trợ, nhằm phát triển đa dạng hóa các ngành nghề, hoạt động dịch vụ thương mại, hàng hóa phong phú đáp ứng nhu cầu của Nhân dân... Do thực hiện đồng bộ các giải pháp, nên hiện nay thu nhập bình quân đầu người của xã ước đạt gần 45 triệu đồng/năm, tăng 14 triệu đồng/người/năm so với thời điểm đạt xã NTM năm 2016. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,97%. Lĩnh vực giáo dục, công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Cùng với đẩy mạnh phát triển sản xuất, xã cũng đã chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng, chủ động ban hành cơ chế hỗ trợ linh hoạt, phù hợp điều kiện cụ thể của từng thôn để huy động nguồn lực và sức đóng góp của Nhân dân trong việc thực hiện các hạng mục công trình. Đến nay các tuyến đường liên huyện, liên xã, liên thôn và đường làng, ngõ xóm được nhựa hóa, bê tông hóa đạt 100%; đường trục chính nội đồng phục vụ sản xuất đạt 86%. Công sở, nhà văn hóa được xây mới khang trang; nhà ở khu dân cư được cải tạo nâng cấp, chỉnh trang đạt chuẩn Bộ Xây dựng là 98%. Công tác phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường được coi trọng; phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng phát triển sâu rộng; 3/3 trường và trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân luôn được quan tâm, công tác tuyên truyền Nhân dân tham gia BHYT được thực hiện thường xuyên, đến nay tỷ lệ người dân trên địa bàn xã tham gia BHYT đạt tỷ lệ 94,8%. Số hộ dân trong xã có 3 công trình đảm bảo hợp vệ sinh đạt tỷ lệ 93,26%; tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt 98%, trong đó có 81% số hộ sử dụng nước sạch; đường làng, ngõ xóm, cảnh quan xanh - sạch - đẹp, chất thải được thu gom và xử lý theo quy định.

Với những kết quả đạt được, đầu năm 2020 xã Bắc Lương đã được huyện thẩm định và đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm định công nhận đạt xã NTM nâng cao.

Minh Hiếu