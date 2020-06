Quảng Hùng và hành trình cán đích nông thôn mới

Đại diện Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh trao quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM và phần thưởng 1 tỷ đồng của UBND tỉnh cho xã Quảng Hùng.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), sau khi thực hiện rà soát theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, xã Quảng Hùng mới đạt 6/19 tiêu chí, các tiêu chí còn lại đạt thấp, thu nhập bình quân đầu người chỉ mới trên 9 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 29,06%...

Sau 9 năm thực hiện xây dựng NTM, với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, tháng 1-2020 xã Quảng Hùng đã được Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Khi bắt tay vào thực hiện xây dựng NTM, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM, trong đó đề ra các mục tiêu và giải pháp thực hiện đối với tất cả các lĩnh vực. Trên cơ sở nghị quyết của Đảng bộ, UBND xã xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết. Trong đó, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện, UBND xã đã rà soát từng tiêu chí, đề ra lộ trình thực hiện cho từng năm, từng thời điểm và từng tiêu chí. Đặc biệt, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã đã thường xuyên lắng nghe ý kiến của các thành viên ban phát triển thôn và người dân, để từ đó có những chủ trương, giải pháp cụ thể đối với từng thôn, từng nội dung công việc, kịp thời tháo gỡ khó khăn ở cơ sở. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xã đã phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan của thành phố tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao các tiến bộ khoa học – kỹ thuật cho bà con nông dân; đưa các tiến bộ mới vào trồng trọt, chăn nuôi; khuyến khích đưa cây, con mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất... Đồng thời thực hiện đổi điền, dồn thửa được 150,6 ha (từ trung bình 6 thửa/hộ còn 2,28 thửa/hộ); Nhân dân đã hiến đất để làm giao thông, thủy lợi và xây dựng các công trình công cộng được 16,2 ha.

Song song với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phát triển kinh tế, một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng ủy, UBND xã tập trung chỉ đạo cán bộ chuyên môn điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng hệ thống kết cấu hạ tầng địa phương, từ đó xây dựng kế hoạch kêu gọi, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, nhất là ưu tiên các công trình phục vụ dân sinh và sản xuất nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân. Với cách làm chủ động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện địa phương, không dập khuôn, máy móc..., nhất là dân chủ, công khai trong việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp, ủng hộ của Nhân dân, các nguồn vốn đã được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Đến nay, tổng kinh phí huy động từ các nguồn lực xây dựng NTM đạt gần 195 tỷ đồng (ngân sách tỉnh, TP Sầm Sơn và huyện Quảng Xương chiếm 19%, Nhân dân đầu tư chỉnh trang, xây dựng nhà ở chiếm 56,9%...). Từ các nguồn lực trên, xã đã đầu tư nâng cấp và xây dựng mới được gần 24 km đường giao thông các loại, nâng tỷ lệ đường giao thông được nhựa hóa, bê tông hóa lên 93%; xây dựng mới và cải tạo được 6 nhà văn hóa thôn; xây dựng mới khu công sở UBND xã; xây dựng trung tâm văn hóa xã; xây dựng mới và cải tạo 3 trường THCS, tiểu học và mầm non đáp ứng được yêu cầu việc dạy và học của giáo viên và học sinh... Đến thời điểm công nhận xã đạt chuẩn NTM, xã không còn nợ đọng xây dựng cơ bản NTM.

Đánh giá về quá trình thực hiện thành công Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, ông Nguyễn Đức Vân, Chủ tịch UBND xã Quảng Hùng khẳng định: Với sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước, huy động các nguồn lực và sự đóng góp, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, đến nay cơ sở hạ tầng đã được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên. Trong đó, nổi bật là tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất giai đoạn 2015-2020 ước đạt 23,37% (tăng 11,17% so với giai đoạn 2010 – 2015); thu nhập bình quân đầu người đạt 43,2 triệu đồng/năm (tăng gần gấp 3 lần so với năm 2011); tỷ lệ hộ nghèo còn 2,6% (giảm 27,03% so với năm 2011); 100% thôn được công nhận đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 70%... Công tác quốc phòng – an ninh được đảm bảo. Tuy nhiên, những thành quả đạt được trên mới chỉ là kết quả bước đầu. Do vậy, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thiện và duy trì các tiêu chí đã đạt được một cách bền vững, thời gian tới cấp ủy, chính quyền sẽ tiếp tục chỉ đạo tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; mở rộng phát triển dịch vụ thương mại; ưu tiên mọi nguồn lực đầu tư, sửa chữa, nâng cấp kết cấu hạ tầng; hoàn thiện các thiết chế văn hóa, để không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng làng, xã, khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội... phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trở thành phường trong giai đoạn 2020-2025.

Lê Duy