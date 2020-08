Phát huy vai trò cấp xã trong xây dựng thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu

Theo đăng ký từ các địa phương trong tỉnh, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tỉnh đã căn cứ tình hình thực tế, duyệt và đưa ra kế hoạch có 34 thôn, bản hoàn thành đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong năm 2020. Đến cuối tháng 8 này, đã có 7 thôn, bản trong số đó hoàn thành và được công nhận về đích thôn, bản NTM kiểu mẫu.

Hệ thống tường rào tại thôn Văn Châu được xã Đông Văn hỗ trợ 1 phần để triển khai đồng bộ.

Những thôn, bản còn lại cũng đang gấp rút hoàn thành các tiêu chí để về đích trong năm 2020 đúng kế hoạch, trong đó có nhiều thôn, bản đang nỗ lực hoàn thành 1 – 2 tiêu chí cuối cùng. Có được thành công ấy, không thể phủ nhận vai trò to lớn của cấp xã trong việc định hướng, hỗ trợ nguồn lực và triển khai các giải pháp, công việc cho cấp thôn thực hiện.

Tính đến cuối tháng 8–2020, xã Đông Văn (Đông Sơn) đã trở thành địa phương dẫn đầu cả tỉnh về số thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Từ tháng 3–2020 đến nay, các thôn: Văn Bắc, Văn Châu, Văn Trung và Văn Thắng trong xã lần lượt hoàn thành 14 tiêu chí và được công nhận thôn NTM kiểu mẫu. Để có được kết quả này, sau khi trở thành xã NTM đầu tiên của huyện Đông Sơn vào năm 2013, Đông Văn đã vận động Nhân dân không ngừng nâng cao các tiêu chí. Không để các thôn tự “bơi” trong việc thực hiện các tiêu chí, xã Đông Văn đã đứng ra chỉ đạo, định hướng những việc làm cụ thể. Ban phát triển XDNTM kiểu mẫu của các thôn họp dân và triển khai từng bước cụ thể. Để kích cầu các thôn, xã đã ban hành chính sách hỗ trợ các thôn từ 170 đến 300 triệu đồng để mở rộng đường giao thông nông thôn; hỗ trợ 80 triệu đồng cho mỗi km tường rào thông thoáng, theo hướng đồng bộ.

Bên cạnh đó, xã Đông Văn đã làm tốt công tác tích tụ, tập trung đất đai để tổ chức các vùng sản xuất tập trung, thực hiện chuyển đổi 67,4 ha đất lúa sang nhiều mô hình kinh tế hiệu quả cao hơn cho các thôn. Những trang trại tổng hợp, mô hình trồng trọt trong nhà màng, nhà lưới, sản xuất rau quả an toàn... được hình thành ngày càng nhiều, giúp Nhân dân các thôn phát triển kinh tế. Xã cũng phát huy vai trò quan trọng trong việc đưa các loại giống cây, con mới, thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân các thôn. Toàn xã hiện có 320 hộ kinh doanh tổng hợp, tăng 150 hộ so với năm 2015; thành lập mới 22 doanh nghiệp, đưa tổng số doanh nghiệp lên 27 doanh nghiệp so với năm 2015. Xã đã tập trung đầu tư phát triển vào làng nghề thôn Văn Châu, đầu tư máy móc sản xuất bánh đa, bánh đa nem và miến gạo; duy trì và phát triển chợ, giải quyết việc làm cho người dân địa phương và các xã phụ cận. Từ đó, người dân có điều kiện hơn trong việc đóng góp nguồn lực xây dựng các tiêu chí NTM kiểu mẫu cấp thôn. Thành công của từng thôn trong XDNTM kiểu mẫu cũng tác động trở lại đến sự phát triển chung của xã Đông Văn trong thời gian qua. Trong 5 năm qua, xã đã nâng cấp mở rộng hơn 5 km đường giao thông nông thôn, thi công gần 2,4 km rãnh thoát nước, xây dựng 9,5 km đường hoa. Về xã Đông Văn hôm nay, sự đổi thay rõ nét không những thể hiện qua đời sống Nhân dân được nâng lên mà còn hiển hiện qua hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang hiện đại, môi trường sạch sẽ, đường làng ngõ xóm gọn gàng. Đông Văn phấn đấu trong năm 2020 này, cả 7/7 thôn trong xã đều đạt thôn NTM kiểu mẫu.

Rất nhiều xã khác trong tỉnh cũng có cơ chế hỗ trợ các thôn đang XDNTM kiểu mẫu về vật chất để phát triển hệ thống hạ tầng. Xã Hoằng Lưu (Hoằng Hóa) hỗ trợ thôn Phượng Ngô 2 số tiền 130 triệu đồng cho xây dựng mỗi km rãnh thoát nước khu dân cư; hỗ trợ 60 triệu đồng cho mỗi km điện chiếu sáng; hỗ trợ 7 triệu đồng cho xây dựng mỗi vườn mẫu... Xã Định Tân (Yên Định) hỗ trợ thôn Yên Định 100% xi măng xây dựng và mở rộng đường giao thông nông thôn, sửa chữa nhà văn hóa thôn, rãnh tiêu thoát nước. Xã Thành Tâm (Thạch Thành) hỗ trợ thôn Yên Thịnh gần 500 triệu đồng để xây dựng rãnh thoát nước khu dân cư, xây dựng hệ thống bồn hoa 2 bên đường, sửa chữa nhà văn hóa thôn, trồng rau an toàn trong nhà lưới... Từ sự hỗ trợ của các xã, từ đầu năm đến nay, 34 thôn, bản có kế hoạch đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020 đã cải tạo và nâng cấp 25 nhà văn hóa thôn, xây dựng mới và nâng cấp hàng chục km đường giao thông...

Các xã cũng đồng hành, tạo cơ chế khuyến khích để các thôn xây dựng hàng chục mô hình kinh tế. Đơn cử như thôn Điền Lý, xã Điền Lư (Bá Thước) đã xây dựng được 4 ha rau an toàn. Thôn 5, xã Ngọc Liên (Ngọc Lặc) phát triển được nhiều mô hình trồng bí bao tử thương phẩm... Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 của 34 thôn nói trên đều dự ước trên dưới 70 triệu đồng. Có thể nói, cấp xã có vai trò không thể thiếu để các thôn XDNTM kiểu mẫu. Ở những xã có tiềm lực, cán bộ năng động thì tiến độ triển khai 14 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu sẽ càng nhanh và ngược lại.

Bài và ảnh: L.Đ