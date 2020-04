Huyện Lang Chánh nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Một góc bản Giàng Vìn, xã Trí Nang.

Trong những năm qua, huyện Lang Chánh luôn nỗ lực thực hiện hiệu quả các giải pháp để thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), từ đó đạt được những kết quả quan trọng, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nơi đây.

Đồng chí Phạm Đăng Lực, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM huyện Lang Chánh cho biết: Xuất phát điểm thấp, bởi vậy ngay từ những ngày đầu bắt tay vào thực hiện, huyện Lang Chánh xác định, để XDNTM đích thực, hiệu quả, bền vững, các địa phương trong huyện đã không chạy theo thành tích, phong trào, mà cái cốt yếu nhất là phải tạo ra được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Người làm phong trào phải hiểu người dân muốn gì, cần gì chứ không áp đặt chủ trương, chính sách máy móc, gây lãng phí tiền của, công sức của nhân dân, thậm chí gây bất bình trong cộng đồng xã hội. Huyện Lang Chánh cũng tiến hành rà soát để xây dựng tiêu chí phù hợp với thực tiễn địa phương, mặt khác cũng xử lý kiên quyết các sai phạm trong XDNTM, đồng thời khen thưởng những địa phương, tổ chức, cá nhân đạt thành tích tốt...

Cùng với mục tiêu trên, có thể thấy, trong những năm qua, huyện Lang Chánh luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về XDNTM; tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, trong đó chú trọng công tác hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao; huy động mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn... Từ những giải pháp thiết thực, hiệu quả, chương trình XDNTM trên địa bàn huyện Lang Chánh đã đạt được kết quả quan trọng. Tính đến quý 1 năm 2020, toàn huyện có 2 xã đạt chuẩn NTM, 19/64 thôn, bản đạt chuẩn NTM. Đến nay, toàn huyện bình quân đạt 14,1 tiêu chí.

Trong XDNTM, đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, điển hình như mô hình chăn nuôi dê, trâu, bò sinh sản ở xã Quang Hiến; mô hình trồng bí đỏ thương phẩm, sản xuất rau an toàn trái vụ ở xã Đồng Lương... Nhiều công trình hạ tầng nông thôn được đầu tư xây mới, nâng cấp từng bước đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân; chất lượng giáo dục, y tế, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được nâng lên rõ rệt; đời sống văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì và phát triển; trong triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo; đã phát huy được sức mạnh to lớn của nhân dân trong XDNTM; bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra về XDNTM trong năm 2020 và những năm tiếp theo, huyện Lang Chánh xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về XDNTM; phát triển sản xuất theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xây dựng các mô hình phát triển sản xuất; duy trì và nâng cao tiêu chí xã đã đạt chuẩn NTM; số tiêu chí đạt bình quân/xã 15 tiêu chí; phấn đấu hoàn thành và đề nghị công nhận 1 thôn, bản đạt chuẩn thôn, bản NTM kiểu mẫu...

Xuân Minh