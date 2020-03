Hoằng Đại hướng đến xã nông thôn mới nâng cao

Ngay sau khi được TP Thanh Hóa lựa chọn xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao trong năm 2020, xã Hoằng Đại đã tập trung đánh giá lại từng tiêu chí của xã NTM, kết hợp với việc rà soát lại các công trình cơ sở hạ tầng như: Đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn. Trên cơ sở đó, xã xây dựng lộ trình thực hiện, nhằm củng cố, hoàn thiện các tiêu chí theo hướng nâng cao.

Mô hình vườn mẫu ở thôn Kiều Tiến, xã Hoằng Đại.

Để thực hiện các tiêu chí đúng lộ trình, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng NTM nâng cao đến cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện các công việc, cấp ủy, chính quyền đều đưa ra bàn bạc, công khai, dân chủ. Nhờ vậy, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đóng góp tiền của, ngày công vào quá trình nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

Bằng nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên, kinh phí địa phương và nhân dân đóng góp, xã đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa trạm y tế, tuyến đường giao thông từ bưu điện văn hóa xã đến dốc Hát Là thuộc đê sông Mã; xây dựng 500m kênh tiêu thoát nước có nắp đậy ở khu dân cư thôn Sơn Hà; chỉnh trang nhà văn hóa, sân thể thao 2 thôn Cát Lợi, Quang Hải; bê tông hóa 400m giao thông nội đồng, kiên cố 260m mương tiêu khu đồng Nong... Những công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư, sửa chữa không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, phục vụ sản xuất của người dân, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, mà còn làm cho bộ mặt nông thôn Hoằng Đại ngày càng khởi sắc.

Điểm nổi bật trong xây dựng NTM nâng cao ở xã Hoằng Đại là hình thức tổ chức sản xuất, với các mô hình tích tụ ruộng đất, sản xuất quy mô lớn và có ứng dụng khoa học - kỹ thuật. Giữa năm 2019, xã đã phối hợp với Công ty CP Đầu tư phát triển nông nghiệp Xanh Miền Nam, triển khai thực hiện mô hình “Ứng dụng công nghệ, liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm”, với quy mô 40 ha tại vùng đất bãi ngoài đê sông Mã. Bằng việc ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào các khâu sản xuất, những cây ngô, ớt và khoai tây được trồng đều cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với cây trồng thông thường, lợi nhuận của cây ngô đạt 17,4 triệu đồng/ha/vụ, cây ớt 460 triệu đồng/ha/vụ, cây khoai tây hơn 95 triệu đồng/ha/vụ. Ngoài ra, từ 381 ha đất sản xuất nông nghiệp hiện có, xã đã tập trung quy hoạch lại đồng ruộng, nhằm tạo ra những vùng chuyên canh cây trồng khác nhau; khuyến khích người dân xây dựng vườn mẫu. Được biết, trong xã đã có 10 hộ dân xây dựng vườn mẫu, với các loại cây ăn quả, gồm: Dừa xiêm, mít Thái, ổi Tứ Quý. Tiêu biểu như: Vườn hộ ông Nguyễn Văn Toàn, hộ chị Nguyễn Thị Mai, thôn Kiểu Tiến, cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm.

Song song với đó, các tiêu chí về an ninh trật tự, môi trường cũng được cấp ủy đảng, chính quyền xã chú trọng. Bên cạnh việc duy trì tốt các phong trào văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao ở cơ sở, xã còn phát động toàn thể nhân dân tham gia dọn vệ sinh môi trường, chăm sóc các tuyến đường hoa vào chiều chủ nhật hàng tuần. Hiện nay, 6/6 thôn của xã được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Trong xã cũng thành lập được 16 câu lạc bộ văn hóa, liên thế hệ, xây dựng gia đình hạnh phúc, phụ nữ tự quản về an toàn thực phẩm, sức khỏe và môi trường.

Đến nay, xã Hoằng Đại đã đạt 11/15 tiêu chí NTM nâng cao. Với tinh thần quyết liệt, nhưng không nóng vội, trong thời gian tới, cấp ủy đảng, chính quyền xã tiếp tục phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân, huy động nhiều nguồn lực để về đích NTM nâng cao.

Bài và ảnh: Thụy Châu