Đảng bộ xã Yên Trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Những năm qua, Đảng bộ xã Yên Trung luôn được Huyện ủy Yên Định đánh giá cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Hiện nay, Đảng bộ xã Yên Trung đang tiếp tục nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và đã tổ chức thực hiện xây dựng 4 thôn, 5 cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, trong đó có 1 thôn đang đề nghị được công nhận danh hiệu thôn kiểu mẫu.

Khu du lịch sinh thái Làng du lịch Yên Trung tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Theo báo cáo của đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015-2020, xã Yên Trung đã đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng, trong đó, bình quân thu nhập đầu năm 2020 ước đạt 48,2 triệu đồng, tăng 32,3% so với năm 2015; giá trị sản xuất bình quân 1 ha canh tác năm 2020 đạt 150 triệu đồng/ha/năm, tăng 23,8% so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,5% (giảm 2,78% so với cùng kỳ); tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản 5 năm đạt 382 tỷ đồng; tỷ lệ người dân tham gia BHYT 90,5%, đạt 100% so với kế hoạch; thành lập mới 10 doanh nghiệp, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo... Đạt được kết quả trên, Đảng bộ xã Yên Trung đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Xã tập trung lãnh đạo, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm, tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cử tri... qua đó nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đồng thời phát huy tốt quy chế dân chủ, mọi việc đều được đưa ra dân họp bàn thống nhất ý kiến mới thực hiện. Đảng ủy xã giao mỗi tổ chức hội, đoàn thể đăng ký và tổ chức thực hiện từ 1 tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn kiểu mẫu, trong đó, hội LHPN thực hiện phong trào tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng mô hình “Nhà sạch, vườn mẫu”; cựu chiến binh với phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội”; hội nông dân “Đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”...

Trong công tác xây dựng Đảng, đảng ủy xã quan tâm củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức đảng và chất lượng đảng viên, thường xuyên chỉ đạo các chi bộ duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nêu cao tính xây dựng, tính chiến đấu trong Đảng. Cùng với đó, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong quá trình làm việc luôn coi trọng việc phát huy trí tuệ tập thể, đề cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, nhất là cá nhân đồng chí bí thư, các phó bí thư, bảo đảm tính thống nhất, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đoàn kết thống nhất trong nội bộ.

Với sự đề cao vai trò của tập thể, coi trọng ý kiến của cá nhân nên khi đảng bộ xã triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động đều nhận được sự thống nhất cao trong toàn đảng bộ, được Nhân dân đồng tình. Đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 13 của Tỉnh ủy về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất đem lại thu nhập cao cho người dân. Đến năm 2020, xã Yên Trung đã tích tụ ruộng đất được gần 20 ha và hình thành nhiều vùng sản xuất cây hàng hóa có giá trị, như: ớt, dưa, cà chua... Chăn nuôi phát triển, xã có 4 trang trại lớn, 106 ha nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả. Các ngành nghề dịch vụ phát triển nhanh, đa dạng giải quyết việc làm tại chỗ cho từ 700 đến 800 lao động và hơn 1.200 lao động làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ 110 lao động xuất khẩu đã và đang mang lại nguồn thu lớn cho gia đình và địa phương. Trong 5 năm, xã đã chuyển đổi 21,3 ha đất nông nghiệp sang phục vụ kinh doanh, dịch vụ, đặc biệt là khu du lịch sinh thái Làng du lịch Yên Trung của Công ty Anh Phát, đang tạo việc làm cho hàng chục lao động.

Cùng với đó, xã huy động tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong 5 năm đạt trên 382 tỷ đồng, trong đó có hơn 15 tỷ đồng vốn Nhà nước, 245 tỷ đồng vốn Nhân dân... được đầu tư xây dựng, tu sửa các công trình, cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh, như: trung tâm văn hóa, đường giao thông, nhà hiệu bộ trường THCS, sân vận động, các di tích văn hóa. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tiến bộ về chất lượng, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

