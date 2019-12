Bảo đảm an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới

Một góc làng quê xã Hoằng Đạt (Hoằng Hóa).

Việc thực hiện tiêu chí an ninh trật tự (ANTT) xây dựng nông thôn mới (XDNTM) luôn gặp nhiều khó khăn, thử thách. Ngay cả đối với các xã đã hoàn thành tiêu chí, được công nhận xã đạt chuẩn NTM thì việc giữ vững tiêu chí xã đạt chuẩn an toàn về ANTT và bảo đảm bình yên vẫn luôn là vấn đề cần được quan tâm.

Từ năm 2011, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 91 về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM, giai đoạn 2010-2020. Đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo của Công an tỉnh do đồng chí giám đốc làm trưởng ban, trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Hằng năm, Công an tỉnh đều sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, công tác ANTT trong XDNTM và chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên đến các đơn vị công an trong tỉnh. Công an các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh và hàng năm rà soát, hướng dẫn cho các xã đăng ký về đích NTM xây dựng, củng cố hồ sơ tiêu chí ATTT; tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc, thẩm tra, đánh giá tiêu chí trước khi hoàn thiện hồ sơ báo cáo Công an tỉnh. Việc thực hiện tiêu chí ANTT trong XDNTM đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm, chỉ đạo; đồng thời, hằng năm ban hành nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo, triển khai thực hiện, huy động được các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tích cực tham gia. Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật về ANTT, góp phần kiềm chế, làm giảm số vụ phạm tội và tệ nạn xã hội, làm tiền đề cho XDNTM ngay từ cơ sở. Lực lượng công an đã tổ chức nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết kịp thời, ổn định các điểm xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thi công dự án; điển hình như: Thi công Cảng container Long Sơn (Khu Kinh tế Nghi Sơn), mở rộng đường ven biển TP Sầm Sơn... Chú trọng công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin và an ninh xã hội; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện nội dung tiêu chí xã đạt chuẩn an toàn về ANTT và bảo đảm bình yên... Thời gian qua, Công an tỉnh đã mở nhiều đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, triệt xóa nhiều ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, nhất là hoạt động của các loại tội phạm theo kiểu xã hội đen, sử dụng vũ khí “nóng”, các hoạt động tín dụng bất hợp pháp, bảo kê, xiết nợ, tổ chức sới bạc... Đến nay, tình trạng hoạt động của các băng, ổ, nhóm tội phạm cơ bản đã được ngăn chặn. Lực lượng công an huyện, công an xã đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực, chủ động tham mưu cho ban chỉ đạo XDNTM các cấp chỉ đạo, thực hiện tiêu chí ANTT. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 95% số xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí về ANTT. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, nhất là đối với những xã về đích NTM; có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được triển khai nhân rộng, như: Mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT ở huyện Hậu Lộc; Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục và đào tạo việc làm cho người được phục hồi quyền công dân”; “Văn minh đô thị bảo đảm ANTT” tại TP Thanh Hóa; “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa” ở huyện Nga Sơn; mô hình “Camera giám sát với công tác bảo đảm ANTT” tại TP Thanh Hóa và huyện Tĩnh Gia; “Liên kết bảo đảm ANTT vùng giáp ranh” hai huyện Như Thanh và Triệu Sơn... Sự phối hợp giữa công an xã đối với các ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, đoàn kết XDNTM đạt được hiệu quả cao.

Thực tế việc triển khai thực hiện tiêu chí về ANTT trong XDNTM của Công an tỉnh thời gian qua, cho thấy: Lực lượng công an đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an, đề ra và kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT phục vụ phát triển kinh tế, XDNTM. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an xã trong thực hiện tiêu chí ANTT và bảo đảm bình yên. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho đội ngũ công an xã; đồng thời, chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến ANTT. Nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân, phối hợp với các đoàn thể duy trì hoạt động các mô hình quần chúng tự quản ở cơ sở góp phần thực hiện tiêu chí ANTT trong XDNTM. Chủ động xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm ANTT gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức XDNTM”. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng mô hình tự quản; nhất là ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, các xã XDNTM.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục duy trì và thực hiện hiệu quả Đề án 375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về công bố tổ chức ban chỉ đạo ANTT ở cơ sở, xây dựng các mô hình tự quản và khu dân cư an toàn về ANTT. Xây dựng lực lượng nòng cốt bảo đảm ANTT ở cơ sở hoạt động hiệu quả, giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ đầu không để xảy ra phức tạp. Chủ động tổ chức hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, tham mưu và giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về ANTT, không để kéo dài và phát sinh thành điểm nóng. Tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia phòng, chống tội phạm về tệ nạn xã hội, gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phong trào “Cả nước chung sức XDNTM”, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”.

Xuân Hùng