Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Chiều 6-1, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan thuộc khối nội chính; các huyện, thị xã, thành phố.

Năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các địa phương, các ngành trong khối nội chính đã tích cực, chủ động xây dựng và triển khai nhiều phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự để phát triển kinh tế- xã hội; bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các nơi diễn ra sự kiện quan trọng trên địa bàn tỉnh. Phát hiện, ngăn chặn kịp thời, vô hiệu hóa âm mưu, ý đồ của các thế lực phản động; phòng, chống kiềm chế tội phạm.

Công tác PCTN tiếp tục có những chuyển biến tích cực nhất là công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và các biểu hiện nhũng nhiễu gây khó khăn của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc, thực thi nhiệm vụ. Trong năm, ngành thanh tra đã triển khai 190 cuộc thanh tra hành chính, 299 cuộc thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực; qua thanh tra phát hiện nhiều sai phạm về kinh tế với số tiền trên 63 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi trên 37 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 187 tổ chức và 381 cá nhân; kiến nghị xử lý hành chính đối với 18 tổ chức, 53 cá nhân… Cơ quan công an đã thụ lý điều tra 21 vụ tham nhũng, với 61 bị can (cấp tỉnh thụ lý, điều tra 10 vụ, 34 bị can; cấp huyện thụ lý, điều tra 11 vụ, 27 bị can), gồm: Án cũ năm 2018 chuyển sang 8 vụ, 11 bị can; khởi tố mới 13 vụ, 50 bị can về các tội tham ô, nhận hối lộ, đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ…

Năm 2020, công tác nội chính và PCTN tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đối với công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm sử dụng công nghệ cao…Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm toán của Nhà nước, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, dư luận quan tâm, có nhiều đơn thư…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các kết quả nổi bật trong công tác nội chính, PCTN, đồng thời phân tích, dự báo một số tình hình, đề xuất, kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy các giải pháp để thực hiện tốt công tác nội chính, PCTN trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối nội chính đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết kịp thời nhiều nội dung về công tác nội chính, PCTN thời gian qua, góp phần giữ vững ổn định, tạo thuận lợi cho kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có bước phát triển, đạt mức tăng trưởng cao trong năm 2019. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, xác định rõ những hạn chế còn tồn tại để đề ra giải pháp khắc phục triệt để.

Định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác nội chính, PCTN thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ngành, cơ quan chức năng tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và PCTN; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo mật thông tin. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt là bảo vệ tốt đại hội Đảng bộ các cấp, các ngành lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Chủ động dự báo, nắm chắc tình hình; kịp thời tham mưu chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc, không để hình thành điểm nóng, phức tạp. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân; thực hiện các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc. Đấu tranh tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là các băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, sử dụng vũ khí nóng... Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để phát hiện, đấu tranh với các hiện tượng tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác phối hợp giữa các địa phương, đơn vị…

Nhân dịp này, 8 tập thể, 17 cá nhân được Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, tham mưu công tác nội chính PCTN, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019.

